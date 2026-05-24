به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز یکشنبه سوم خردادماه، در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم، در مصلی تهران، حضور یافت.

رئیس قوه قضاییه در جریان این مراسم، طی مصاحبه‌ای با اشاره به مؤلفه‌های جهاد مقدس ملت ایران در برابر دنیای کفر و استکبار، اظهار کرد: ملت ایران با اتکاء و اتکال به خداوند و ایمان به وعده‌های الهی و یقین به امدادهای الهی، در طی ۴۷ سال، خرمشهرها را فتح کرده است؛ رمز پیروزی ما در عملیات بیت‌‎المقدس در خردادماه سال ۱۳۶۱، «استقامت» و «حضور مردم در صحنه» بود. امروز هم با همین دو شاخصه و مؤلفه، خرمشهرهای پیش‌رو را فتح خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت مقوله‌ وحدت ملی بیان داشت: وحدت ملی در همه ساحات و عرصه‌ها، یک اصل اساسی و ضرورت گریزناپذیر است. یکی از رموز پیروزی و ظفرمندی و فتح خرمشهرهای پیش‌رو، تحکیم وحدت و انسجام ملی است. در هر سه رکن «خیابان»، «میدان» و «دیپلماسی» باید به مؤلفه و عنصر «وحدت» توجه ویژه کنیم و در هر سه عرصه‌ی مذکور، دشمن و حیله‌ها و مکاید او را بشناسیم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: «خرمشهر را خدا آزاد کرد» صرفاً روایتی تاریخی نیست؛ بلکه یک الگوی مدیریتی و اجتماعی برای عبور از بحران‌هاست. این نگاه به جامعه یادآوری می‌کند که پیروزی‌ها وقتی ماندگار می‌شوند که به عامل وحدت تبدیل شوند، امروز حفظ وحدت ملی تنها یک توصیه اخلاقی یا سیاسی نیست، بلکه بخشی از امنیت ملی کشور محسوب می‌شود.

رئیس دستگاه قضا، استکبارستیزی را جزء لاینفک تفکر انقلابی دانست و تصریح کرد: قطعاً ملت متحد و منسجم ما و همه مسئولان و کارگزاران، دست از مبازه با استکبار و ایادی او برنخواهند داشت و ما اعلام می‌داریم که «تا آخر ایستاده‌ایم».

رئیس عدلیه عنوان کرد: بدون‌تردید باید در جهاد مقدسی که در پیش گرفته‌ایم ثابت قدم و استوار باشیم تا نصرت الهی شامل حال ما شود؛ کمااینکه رزمندگان ما در سال ۱۳۶۱ در راه خدا، ثابت قدم ماندند و نصرت الهی شامل حال‌شان شد و به بیان نورانی حضرت امام (ره) خرمشهر را خدا ازاد کرد. باز هم فتوحات در پیش است، مشروط بر آنکه در راه حق، استوار و ثابت قدم باشیم.

قاضی‌القضات در خاتمه با اشاره به انبوه میلیونی جانفدایان برای ایران، ضمن برشمردن ویژگی‌های جانفدایان ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: جانفدایان امروز ایران اسلامی، از جانفدایان عاشورا سرمشق گرفته‌اند؛ در عاشورا، از طفل ۶ ماه تا مرد سالخورده، برای حجت خدا، جانفدایی کردند؛ در راه حق و در مسلخ عشق، سن، جنسیت، پیری و جوانی، مطرح نیست؛ بلکه آن چیزی که ملاک است، ایمان و اراده است.