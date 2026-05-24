جریمه ۵ همتی برای یک واحد تولیدی محتکر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیجان‌نژاد شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان تشدید نظارت‌ها بر انبارها و مراکز نگهداری کالا، بازرسان این اداره کل هنگام بازرسی از انبار یک واحد تولیدی متوجه تخلفی جدی در زمینه نگهداری ورق‌های ام‌دی‌اف و نئوپان شدند.

وی افزود: در این بازرسی، ۸۱ میلیون ورق ام‌دی‌اف و نئوپان فاقد ثبت دقیق و شفاف فرآیند قانونی در سامانه جامع انبارها شناسایی شد که تخلفی آشکار در نقض ضوابط مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به الزام قانونی ثبت جابه‌جایی و گردش کالا در سامانه جامع انبارها تأکید کرد: این واحد تولیدی نتوانسته بود مسیر قانونی نگهداری این حجم عظیم از کالا را شفاف کند؛ به همین دلیل پرونده تخلف آن به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان تشکیل و برای رسیدگی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

علیجان‌نژاد در پایان از مردم استان خواست در صورت مشاهده هر گونه احتکار، کم‌فروشی یا قاچاق کالا، مراتب را از طریق شماره تماس ۱۲۴ یا سامانه **www.124.ir** گزارش دهند تا اقدام قانونی فوری صورت گیرد.