به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در جلسه بررسی واحدهای آسیب‌دیده جنگ رمضان، از پرداخت ۱۰۰ میلیاردتومانی برای جبران خسارت‌های جزئی و تأمین ودیعه مسکن خانوارهایی که منازل آن‌ها در جنگ تحمیلی اخیر آسیب اساسی دیده، خبر داد.

وی گفت: در پی تجاوز بی‌رحمانه آمریکای جنایت‌کار و رژیم صهیونیستی به منازل مسکونی شهروندان عزیزمان در مناطق مختلف استان از جمله اماکن اداری، مدارس و اماکن نظامی، فرایند ارزیابی خسارات و کار بازسازی واحدها آغاز شد.

استاندار لرستان، ادامه داد: مجموعاً بیش از شش هزار واحد مسکونی، تجاری و اداری در پی حملات آمریکایی صهیونیستی آسیب دیدند و همه این خسارات توسط بنیاد مسکن کارشناسی و میزان دقیق خسارات برآورد، گردید.

شاهرخی، افزود: برای خسارت‌های جزئی از جمله شکستن شیشه‌ها، بلافاصله اعتبار لازم در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت که در اختیار واحدها، قرار گرفت.

وی با بیان اینکه حدود ۱۸۰ واحد نیز آسیب اساسی دیدند و نیاز به بازسازی کامل و اساسی داشتند، گفت: به این واحدها نیز ودیعه مسکن پرداخت شده که از این تعداد ۱۷۰ واحد مبلغ مشخص را دریافت نموده و مستقر شده‌اند و مبلغ موردنیاز سایر واحدها پس از تکمیل مدارک لازم، پرداخت می‌گردد.

استاندار لرستان در خصوص بازسازی واحدهایی که نیاز بازسازی اساسی دارند، افزود: در این زمینه بر اساس تصمیمات کشوری اقدام می‌شود و این واحدها نیز به‌زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

شاهرخی، تصریح کرد: مدارس تخریبی نیز توسط اداره کل نوسازی مدارس، بازسازی خواهد شد و در این زمینه هم پیشرفت خوبی داشتند.

وی گفت: در خصوص اماکن اداری، نظامی و انتظامی هم در این جلسه تصمیم لازم اتخاذ شد که به‌زودی این عزیزان نیز در محل مناسب جهت خدمت، استقرار یابند.