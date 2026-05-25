بسترهای لازم برای ساخت نهضت ملی مسکن در نهاوند فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیرانوند به‌همراه معاون فرماندار، مدیر بنیاد مسکن و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، از پروژه‌های نهضت ملی مسکن و طرح‌های در حال احداث در شهرک امیرکبیر بازدید کرد.

فرماندار نهاوند با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تسهیل فرایندهای اداری و بانکی، بر ضرورت تسریع در آغاز عملیات ساخت از سوی متقاضیان تأکید کرد و گفت: تمامی بسترهای لازم برای آغاز ساخت‌وساز در پروژه‌های نهضت ملی مسکن فراهم شده و انتظار می‌رود متقاضیان با جدیت وارد مرحله اجرا شوند.

بیرانوند با اشاره به آخرین وضعیت فیزیکی شهرک امیرکبیر افزود: تاکنون ۱۱۰ قطعه در این شهرک پیاده‌سازی شده و بیش از ۵۰ واحد در مراحل مختلف اجرایی از جمله گودبرداری، اجرای فونداسیون و سایر عملیات عمرانی قرار دارند.

فرماندار نهاوند با تأکید بر ضرورت جلوگیری از رکود در پروژه‌ها، بر تعیین تکلیف اراضی راکد تأکید کرد و افزود: بنیاد مسکن موظف است نسبت به بازپس‌گیری اراضی افرادی که پس از گذشت دو سال اقدامی برای ساخت انجام نداده‌اند اقدام کرده و این قطعات را به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.

بیرانوند در پایان با تأکید بر نقش کلیدی دستگاه‌های خدمات‌رسان در تسریع اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، خواستار همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر ادارات ذی‌ربط برای تکمیل زیرساخت‌ها، رفع موانع موجود و تسریع در خانه‌دار شدن متقاضیان شد.

همچنین در این بازدید مقرر شد ظرف مدت دو هفته، تمامی معابر اصلی پروژه به شبکه برق و آب‌رسانی مجهز شوند تا زیرساخت‌های لازم برای تسریع در روند ساخت واحدهای مسکونی فراهم شود.

گفتنی است که از پروژه ۲۷۴ واحدی بنیادساخت نهاوند ۹۵ واحد با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی رسیده و آماده تحویل هستند و متقاضیان این واحدها پیش‌تر نسبت به انتخاب واحد اقدام کرده‌اند که پس از تکمیل آورده، واحدهای مسکونی به آنان تحویل خواهد شد. سایر واحدهای این پروژه نیز با حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله محوطه‌سازی قرار دارند و متقاضیانی که آورده خود را تا سقف ۵۶۰ میلیون تومان تکمیل کنند، امکان انتخاب واحد و تحویل مسکن را خواهند داشت.

در ادامه پروژه ۴۶ واحدی بنیادساخت حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همچنین دیگر پروژه ۴۵ واحدی بنیادساخت با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی قرار دارد و تاکنون ۲۱ واحد آن به متقاضیانی که آورده مالی خود را تکمیل کرده‌اند، تحویل شده است.

از پروژه ۸۰۲ واحدی گروه‌ساخت شهرک امیرکبیر تاکنون برای ۴۵ نفر پروانه ساخت صادر شده و حدود ۳۰۰ نفر نیز در مرحله اخذ پیش‌پروانه قرار دارند و متقاضیان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل مراحل دریافت پروانه ساخت، تهیه نقشه، انعقاد قرارداد بانکی و آغاز عملیات اجرایی اقدام کنند.