به گزارشض خبرگزاری مهر، نشست مشترک سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ با حضور جمعی از معاونان و مدیران دو وزارتخانه به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد.
در این نشست، دو طرف درباره راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتال، فعالسازی ظرفیتهای موجود و استفاده از توانمندی بازیگران بخش خصوصی در اجرای طرح ملی «زیستبومهای دیجیتال دولت» گفتوگو و تبادل نظر کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آغاز اجرای فاز نخست این طرح کلان ملی بر اساس ابلاغ رئیسجمهوری، اعلام کرد: طراحی معماری زیستبومهای دیجیتال دولت با محوریت سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری دانشگاهها و بخش خصوصی در حال انجام است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای این طرح ملی، تصریح کرد: تجربههای موفق نشان میدهد نقشآفرینی بخش خصوصی در توسعه خدمات دیجیتال و حرکت در مرزهای فناوری، میتواند تحولآفرین باشد.
وی با اشاره به لزوم ایجاد فضای رقابتی در زیستبوم اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد: باید زمینه حضور فعال بازیگران مختلف در این زیستبوم فراهم شود و از هرگونه رویکرد ضد رقابتی پرهیز شود.
هاشمی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت اپراتورها و شرکتهای فعال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه زیستبومهای دیجیتال دولت تأکید کرد و گفت: این ظرفیتها میتوانند در تسهیل ارائه خدمات هوشمند و توسعه بازار اقتصاد دیجیتال نقش مؤثری ایفا کنند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در پیشبرد طرحهای کلان حوزه اقتصاد دیجیتال، خواستار تداوم همکاریهای مشترک میان دو وزارتخانه شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده بخش خصوصی در توسعه خدمات نوآورانه، اظهار کرد: استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال، میتواند روند هوشمندسازی خدمات عمومی را تسریع کند و زمینه ارتقای کیفیت و دسترسپذیری خدمات را برای مردم فراهم سازد.
وی همچنین بر استفاده از دیدگاههای تخصصی و مشورتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه تنظیمگری و توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.
در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم جلسات کارشناسی و تقویت همکاریهای مشترک برای بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در مسیر اجرای طرح ملی «زیستبومهای دیجیتال دولت» توافق کردند.
