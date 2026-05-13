به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ نشست مشترک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونانش با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان پیامرسانهای داخلی، با هدف بررسی روند اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و ارزیابی حمایتهای انجام شده از پیامرسانهای داخلی برگزار شد.
در این نشست، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پس از استماع گزارش اقدامات انجام شده برای حمایت از پیامرسانهای داخلی در ایام جنگ تحمیلی سوم، ابهامات خود دربارهٔ میزان و نحوه حمایت از سکوهای بومی را مطرح کردند.
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای حفظ پایداری شبکه ارتباطی و استمرار ارائه خدمات به مردم در ایام جنگ تحمیلی سوم، تاکید کرد: «دولت توسعهٔ شبکهٔ ملی اطلاعات و حمایت از پیامرسانهای داخلی را با جدیت دنبال کرده و میکند، چراکه باور به توان داخلی، از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم به شمار میرود.»
لزوم بازنگری در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات
هاشمی، با اشاره به شرایط جدید حاکم بر حوزهٔ ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند توسعهٔ بهرهگیری از هوش مصنوعی و افزایش نیازهای زیرساختی کشور، خواستار بازنگری در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات شد و گفت: «شبکه ملی اطلاعات در کنار اینترنت میتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد و نباید این مفهوم را به چند شبکه یا پیامرسان محدود ساخت.»
وی همچنین با اشاره به افزایش هزینههای توسعهٔ زیرساختهای ارتباطی و خدمات بومی، خواستار همراهی مجلس شورای اسلامی برای تامین منابع لازم و تخصیص بودجه در مسیر حمایت از پیامرسانهای داخلی شد.
تاکید مجلس بر ارتقای کیفیت پیامرسانهای بومی
حجتالاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی؛ نیز در این نشست بر ضرورت حمایت منطقی از پیامرسانهای داخلی با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت کاربران تاکید کرد.
در پایان این نشست مقرر شد جلسهای با حضور اعضای کمیسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد وزارت ارتباطات، نمایندگان بخش خصوصی و دیگر ذینفعان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهمنظور بررسی ابعاد مختلف حمایت از پیامرسانهای داخلی و جمعبندی دیدگاههای تخصصی برگزار شود.
