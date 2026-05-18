شبکه ملی اطلاعات در امتداد اینترنت جهانی است نه جایگزین آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات با عنوان «شریانهای ارتباطی پایدار ایران»، از تلاشهای فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حفظ پایداری شبکههای ارتباطی کشور قدردانی کرد.
هاشمی از ایثار و احساس مسئولیت خانواده ارتباطات در روزهای سخت جنگ رمضان گفت و ادامه داد: این عزیزان زیر آتش دشمن و در شرایط دشوار عملیاتی، اجازه ندادند ارتباطات مردم دچار اختلال گسترده شود اما این مجاهدتها کمتر روایت شده است.
وی با اشاره به نقش حیاتی حوزه ارتباطات در زندگی مردم، افزود: ماهیت خدمات ارتباطی بهگونهای است که معمولاً زمانی دیده میشود که اختلالی رخ دهد، در حالی که در جریان جنگ رمضان، همکاران حوزه ارتباطات با تمام توان در میدان حضور داشتند تا خدمات ارتباطی و زیرساختی کشور پایدار بماند.
وزیر ارتباطات با گرامیداشت یاد تمامی شهدای جنگ تحمیلی اخیر تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی باور عمیقی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشتند و همواره بر نقش زیرساختهای ارتباطی در افزایش توانمندی کشور و رساندن صدای ملت ایران به جهان تأکید میکردند.
آسیبدیدگی بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در جنگ تحمیلی سوم
هاشمی با اشاره به حجم حملات صورتگرفته علیه زیرساختهای ارتباطی کشور در جریان جنگ اخیر، گفت: «در دوران جنگ رمضان، بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور آسیب دید اما مردم اختلال گستردهای در دریافت خدمات احساس نکردند و این مسئله نتیجه تلاش شبانهروزی متخصصان و همدلی موجود در خانواده ارتباطات بود.»
وی با قدردانی از همراهی بخش خصوصی در حفظ پایداری شبکهها، افزود: «بسیاری از فعالان بخش خصوصی از منافع اقتصادی خود گذشتند و امکانات و ظرفیتهای فنی خود را در اختیار کشور قرار دادند؛ اقدامی که جلوهای ارزشمند از مسئولیتپذیری و اخلاق حرفهای بود.»
شبکه ملی اطلاعات عامل تابآوری خدمات کشور شد
وزیر ارتباطات با اشاره به کارکردهای شبکه ملی اطلاعات در شرایط بحران، گفت: «اگر در روزهای جنگ، خدمات بانکی، بهداشتی و درمانی، آموزشی و خدمات عمومی کشور متوقف نشد، به دلیل توسعه زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات و گسترش شبکه مویرگی ارتباطی در سراسر کشور بود.»
وی ادامه داد: «شبکه ملی اطلاعات در حوزه خدمات، مراکز داده، زیرساختهای پردازشی و تبادل اطلاعات، نقش مهمی در افزایش تابآوری کشور ایفا کرد و دولت چهاردهم نیز توسعه این زیرساختها را با جدیت دنبال میکند.»
شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت جهانی نیست
هاشمی با اشاره به برخی برداشتهای نادرست دربارهٔ شبکه ملی اطلاعات، تأکید کرد: «اینکه گفته شود شبکه ملی اطلاعات قرار است جایگزین اینترنت جهانی یا دسترسی آزاد مردم به اطلاعات شود، برداشت نادرستی است و ما این موضوع را با صراحت اعلام میکنیم.»
وی افزود: همانگونه که توسعه جادههای داخلی به معنای بینیازی از مسیرهای بینالمللی نیست، توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز به معنای قطع ارتباط با اینترنت جهانی نخواهد بود.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: استقلال شبکه به معنای قطع ارتباط با جهان نیست و نمیتوان جامعه را از دسترسی به دانش، خدمات و ظرفیتهای بینالمللی محروم کرد.
استمرار محدودیت اینترنت به شبکه ملی اطلاعات آسیب میزند
وزیر ارتباطات با اشاره به محدودیتهای اعمالشده در شرایط اضطراری، گفت: «برخی محدودیتها در شرایط خاص و با تصمیم مراجع ذیصلاح اعمال شد، اما استمرار این وضعیت بهتدریج میتواند به شبکه ملی اطلاعات نیز آسیب وارد کند.»
وی افزود: ایجاد دسترسیهای محدود برای برخی کسبوکارها، صرفاً بخشی از مشکلات را در شرایط اضطراری جبران میکند و پاسخگوی نیاز گسترده مردم و فعالان اقتصادی نیست.
هاشمی تأکید کرد: فعالان اقتصادی، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، پژوهشگران و عموم مردم برای آموزش، تجارت، ارتباطات و دسترسی به منابع علمی به اینترنت جهانی نیاز دارند و باید این واقعیت را پذیرفت.
وی ادامه داد: شاید لازم است این پرسش را به صورت برعکس مطرح کنیم که چه حوزهای را میتوان یافت که به اینترنت جهانی نیاز ندارد؟ چراکه محرومکردن مردم از دسترسی به گنجینه دانش جهانی، به صلاح کشور نیست.
هاشمی با انتقاد از آنچه «نگاه قیم مآبانه به مردم» خواند، تاکید کرد: مردم را فقط نباید برای آمدن به میدان مورد توجه دانست. باید اجازه داد که مردم با حضور در فضای مجازی جهانی نیز حرف خود را به گوش جهانیان برسانند.
نباید فناوری را به دلیل سوءاستفاده دشمن کنار گذاشت
وزیر ارتباطات با اشاره به برخی نگرانیها درباره سوءاستفاده دشمن از فناوریهای نوین، اظهار کرد: اگر از هوش مصنوعی در جنگ استفاده شده، نباید بهانهای برای توقف توسعه این فناوری در کشور باشد.
وی افزود: همانگونه که رهبر شهید انقلاب بارها بر ضرورت توجه به هوش مصنوعی تأکید داشتند، کشور باید با قدرت در مسیر توسعه فناوریهای نوین حرکت کند و حضور فعال در این عرصه داشته باشد.
وزیر ارتباطات همچنین بر ضرورت ارتقای سواد رسانهای و آموزش عمومی در حوزه فضای مجازی تأکید کرد و گفت: مردم ایران در مقاطع مختلف، بلوغ، آگاهی و مسئولیتپذیری خود را نشان دادهاند و باید با نگاه روشنگرانه و اقناعی با جامعه سخن گفت.
دولت چهاردهم به دسترسی عادلانه به اینترنت باور دارد
هاشمی با اشاره به نگاه دولت چهاردهم در حوزه ارتباطات، تصریح کرد: رویکرد دولت و شخص رئیسجمهور، فراهمکردن دسترسی عادلانه و پایدار مردم به اینترنت و خدمات ارتباطی است و این مسیر با جدیت دنبال میشود.
وی همچنین درباره تشکیل ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی، گفت: این ستاد با هدف ایجاد هماهنگی، همافزایی و جلوگیری از چندصدایی در حوزه فضای مجازی شکل گرفته و قرار نیست جایگزین شوراهای عالی کشور شود.
وزیر ارتباطات افزود: پس از شهادت برخی مدیران و شخصیتهای مؤثر کشور در جنگ اخیر، ضرورت ایجاد انسجام بیشتر در سیاستگذاری و تصمیمگیریهای حوزه فضای مجازی بیش از گذشته احساس شد.
روابطعمومیها پیونددهنده مردم و مسئولان هستند
هاشمی با گرامیداشت هفته روابطعمومی، از تلاش فعالان این حوزه قدردانی کرد و گفت: «روابطعمومیها پیونددهنده افکار عمومی، مسئولان و مردم هستند و در بسیاری از مواقع، بیشترین فشارها و مطالبات متوجه این بخش میشود.»
وی خاطرنشان کرد: فعالان روابطعمومی در حوزه ارتباطات، نقشی اثرگذار در تبیین خدمات، اقناع افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دارند و باید از تلاشهای آنان قدردانی شود.
