همایش پیرغلامان و مسئولین هیئات مذهبی شهرستان بشاگرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ مسئولین هیئات مذهبی، مداحان و پیرغلامان حسینی شهرستان بشاگرد شامگاه یکشنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه شهرستان، الیاس نظری رئیس شورای هیئات مذهبی استان هرمزگان، حجت‌الاسلام والمسلمین علی لیاقت رئیس اداره تبلیغات اسلامی بشاگرد و جمعی از دلسوزان فرهنگ عاشورایی در محل مسجد جامع شهر سردشت برگزار شد.

این نشست در راستای برنامه‌ریزی دقیق برای ایام محرم ۱۴۰۵ و با رویکرد «جهاد تبیین» و متناسب با شرایط ویژه و وضعیت جنگی کشور برگزار شد تا خط مشی محتوایی و اجرایی هیئات مذهبی در این شهرستان مشخص شود.

منبر حسینی سنگر بصیرت‌افزایی در جنگ ترکیبی

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین غلامی، امام جمعه شهرستان بشاگرد در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و پیرغلامان اهل بیت (ع)، اظهار داشت: امروز هیئت مذهبی تنها یک محل برای عزاداری صرف نیست، بلکه یک قرارگاه فرهنگی و سیاسی و سنگری در برابر تهاجم همه‌جانبه دشمن است.

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه و وضعیت جنگی کشور افزود: در شرایطی که دشمن با جنگ شناختی و ترکیبی به دنبال ناامیدسازی مردم و ایجاد تفرقه است، مسئولین هیئات و پیرغلامان حسینی باید با بصیرت کامل، پیام عاشورا را که پیام «عزت، استقامت و ولایت‌مداری» است به نسل جوان منتقل کنند.

امام جمعه بشاگرد تصریح کرد: خط محتوایی محرم پیش رو باید بر مبنای تقویت روحیه جهادی، امیدآفرینی و تبیین چراییِ ایستادگی در برابر استکبار جهانی باشد. مداحان و سخنرانان باید مراقب باشند که شور حسینی با شعور حسینی و بصیرت سیاسی گره بخورد.

لزوم انسجام هیئات در شرایط حساس کنونی

الیاس نظری، رئیس شورای هیئات مذهبی استان هرمزگان نیز با تقدیر از ظرفیت‌های عظیم مذهبی شهرستان بشاگرد، گفت: استان هرمزگان و به ویژه شهرستان بشاگرد همواره در خط مقدم دفاع از ارزش‌های انقلاب و اهل بیت (ع) بوده‌اند و امروز نیز در شرایط جنگی، انتظار می‌رود هیئات مذهبی همچون دوران دفاع مقدس، پشتیبان معنوی و روحی جامعه باشند.

نظری خاطرنشان کرد: شورای هیئات مذهبی استان با رصد دقیق تهدیدات و فرصت‌ها، بسته‌های محتوایی ویژه‌ای را برای محرم ۱۴۰۵ تدارک دیده است که محوریت آن «وحدت‌آفرینی» و «دفاع از آرمان‌های مقاومت» است. از مسئولین هیئات بشاگرد انتظار داریم با نظم‌دهی به برنامه‌ها، از هرگونه حاشیه‌سازی که مورد طمع دشمن است، پرهیز کنند.

توزیع پیوست‌های محتوایی متناسب با مقتضیات روز

حجت‌الاسلام والمسلمین علی لیاقت، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بشاگرد نیز در این نشست به تشریح جزئیات اجرایی برنامه‌ها پرداخت و گفت: با توجه به شرایط جنگی و ضرورت هوشیاری جامعه، امسال تمرکز ویژه‌ای بر آموزش مداحان و سخنرانان بومی داشته‌ایم تا محتوای ارائه شده بر روی منبرها، کاملاً منطبق بر نیازهای روز جامعه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باشد.

وی افزود: در این جلسه خط محتوایی محرم ۱۴۰۵ شامل محورهای اخلاقی، سیاسی و بصیرتی به همگان ارائه شد. همچنین مقرر شد پیرغلامان حسینی شهرستان با انتقال تجربیات خود به نسل جدید هیئاتی، زنجیره اتصال سنت و اصالت را در عزاداری‌ها حفظ کنند.

لیاقت در پایان تأکید کرد: اداره تبلیغات اسلامی بشاگرد آماده هرگونه همکاری و پشتیبانی از هیئات مذهبی جهت برگزاری باشکوه و امن مراسمات محرم در سطح شهر و روستاها می‌باشد.

گفتنی است در پایان این مراسم از تعدادی از پیرغلامان و خادمان پیشکسوت هیئات مذهبی شهرستان بشاگرد تجلیل به عمل آمد.