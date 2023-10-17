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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰

نشست ارزیابی و بررسی محتوایی برنامه‌های محرم و صفر ۱۴۰۲ برگزار شد

نشست ارزیابی و بررسی محتوایی برنامه‌های محرم و صفر ۱۴۰۲ برگزار شد

شیراز - فعالان و افراد شاخص هیئات و کانون‌های فرهنگی و مداحان شاخص استان فارس در نشستی تخصصی به ارزیابی و بررسی محتوایی برنامه‌های محرم و صفر ۱۴۰۲ پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ارزیابی و بررسی محتوایی برنامه‌های محرم و صفر ۱۴۰۲، عصر سه‌شنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مجید باباخانی رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی و هیأت ارزیاب، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن قانع مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس و رضا محمدیان رئیس شورای هیئات مذهبی استان فارس در اداره کل تبلیغات اسلامی فارس برگزار شد.

ارزیابی برنامه‌های شاخص صورت گرفته در ایام محرم و صفر، اربعین و فاطمیه و دیگر ایام مذهبی و تلاش برای ایجاد فضای همدلی و انسجام میان مردم و ترمیم آسیب‌ها و گسست‌های اجتماعی از جمله مهمترین اهداف این نشست بود که فعالان و افراد شاخص هیأت و کانون‌های فرهنگی و مداحان شاخص استان فارس در آن حضور داشتند.

در پایان این نشست مدیران برخی کانون‌های فرهنگی و مداحان و پیرغلامان به مشکلات و مسائل مربوط به برپایی و اداره هیأت‌های مذهبی و تشکل‌های فرهنگی و دینی پرداخته و راهکارهایی را جهت بهبود اوضاع بیان کردند.

کد مطلب 5914483

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