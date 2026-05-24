تظاهرات ضد صهیونیستی در کره جنوبی برای پایان جنگ علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پایتخت کره جنوبی شاهد تجمع و راهپیمایی همبستگی با فلسطین بود که ده‌ها فعال و حامی فلسطین در آن شرکت کردند.

بر اساس این گزارش، شرکت‌ کنندگان در این تجمع خواستار توقف حملات رژیم اسرائیل به نوار غزه شدند و با گسترش جنگ در منطقه به ایران و لبنان مخالفت کردند. آنان همچنین خواستار پایان هرگونه مداخله آمریکا در درگیری‌های جاری در خاورمیانه شدند.

این تجمع در منطقه «گوانگهوامون» در مرکز سئول برگزار شد. معترضان پلاکاردهایی در محکومیت جنگ علیه غزه در دست داشتند و شعارهایی در حمایت از پایان عملیات نظامی و توقف حمایت نظامی از رژیم اسرائیل سر دادند.

شرکت ‌کنندگان همچنین بر همبستگی خود با ملت فلسطین و غیرنظامیان آسیب ‌دیده از تشدید تنش‌های منطقه‌ای تاکید کردند.

در این راهپیمایی، شعارهایی با مضمون «پایان جنگ» و «توقف تجاوز به غزه، لبنان و ایران» مطرح شد. شماری از معترضان نیز سیاست‌های آمریکا در حمایت از اسرائیل را محکوم کردند و هشدار دادند ادامه تشدید تنش‌ها می‌تواند دامنه درگیری‌ها را در منطقه گسترش دهد.