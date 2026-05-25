نگرانی تحلیلگر صهیونیست از پیامد تفاهم واشنگتن و تهران برای اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «بن درر یمینی» نویسنده و تحلیلگر صهیونیستی در مقاله‌ای در روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نسبت به پیامدهای هرگونه تفاهم میان واشنگتن و تهران برای آینده این رژیم هشدار داد.

وی در این مقاله تصریح کرد هر نوع تفاهم یا توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به گفته او، برای اسرائیل به یک «فاجعه راهبردی» تبدیل شود و جایگاه این رژیم را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تضعیف کند.

این تحلیلگر صهیونیست با انتقاد از سیاست‌های اخیر دولت آمریکا در قبال ایران، مدعی شد واشنگتن در غیاب یک راهبرد روشن، میان تهدید نظامی و تلاش برای توافق در نوسان است؛ رویکردی که به ادعای او، موجی از نگرانی و سردرگمی را در تل‌آویو به‌وجود آورده است.

یمینی همچنین ادعا کرد هرگونه آتش‌بس، کاهش فشارها یا امتیازدهی به جمهوری اسلامی ایران، فرصت مناسبی برای بازسازی توان نظامی و اقتصادی تهران و تقویت حمایت از گروه‌های مقاومت در منطقه فراهم می‌کند؛ موضوعی که به باور او می‌تواند موازنه قوا را بیش از پیش به زیان رژیم صهیونیستی تغییر دهد.

وی با اشاره به درگیری‌های همزمان رژیم صهیونیستی در غزه، تنش‌های رو به گسترش در مرزهای لبنان و تشدید تنش با ایران، تأکید کرد اسرائیل اکنون در یکی از پیچیده‌ترین، حساس‌ترین و خطرناک‌ترین مراحل راهبردی تاریخ خود قرار گرفته و هرگونه تغییر در رویکرد واشنگتن نسبت به تهران می‌تواند پیامدهای جدی برای آینده این رژیم به همراه داشته باشد.