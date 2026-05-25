عطا حسنپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در استان لرستان هشت موزه وجود دارد، اظهار داشت: فعلاً به دلیل شرایط جنگی تعطیل هستند.
موزه نسخههای خطی بروجرد امسال راهاندازی میشود
وی با بیان اینکه اینها شامل موزههای باستانشناسی قلعه «فلکالافلاک» و همچنین موزههای مردمشناسی خرمآباد، کوهدشت، الیگودرز، بروجرد و دلفان هستند، عنوان کرد: همچنین یک موزه در شهر بروجرد در حال راهاندازی است که موزه نسخههای خطی بروجرد است که امسال راهاندازی خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان در ادامه سخنان خود همچنین موزههای حیاتوحش، موزههای جانبی در استان محسوب میشوند، گفت: این موزه نیز در بنای «سربازخانه» واقع شده و یک موزه مشارکتی با محیطزیست است.
حسنپور، عنوان کرد: چندین موزه خصوصی هم داریم که اینها متعلق به مجموعهداران خصوصی هستند، اینها نیز در خرمآباد، الیگودرز، دورود و... قرار دارند.
موزه منطقهای «مفرغ» در خرمآباد راهاندازی میشود
وی همچنین از راهاندازی دو موزه دیگر در لرستان در سال ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: یکی از اینها نیز شامل یک موزه بزرگ مفرغ است که یک موزه منطقهای خواهد بود، باتوجهبه اینکه در استان لرستان بیش از ۱۷ هزار شی تاریخی در گنجینه نگهداری میکنیم، نیاز بود که موزهای در خور شان برنز و مفرغ لرستان راهاندازی شد.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان با بیان اینکه از سال ۱۹۲۹ میلادی که اولین اشیای مفرغی لرستان در دست قاچاقچیان اشیای عتیقه کشف میشود، مفرغهای لرستان از موزههای اروپای و آمریکایی سر در میآورند، گفت: بنابراین موزهای در دنیا نیست که اشیای لرستان و بهخصوص مفرغها در آن وجود نداشته باشد.
حسنپور، ادامه داد: در این راستا نیاز بود که در مرکز استان که خواستگاه این آلیاژ باستانی است، یک موزه راهاندازی شود و چه بنایی بهتر از «سربازخانه» با دو هزار مترمربع مساحت و ۲۴ اتاق بزرگ و استحکام قابلقبولی که در مجموعه «فلکالافلاک» و در دل باغ «گلستان» قرار دارد.
وی افزود: طراحی این موزه انجام شده، طرح محتوایی آن امسال تمام میشود، سال بعد با کمک استاندار و وزیر میراثفرهنگی آغاز به کار خواهد شد.
راهاندازی موزه «سنگ، سفال و سکه» در عرصه «فلکالافلاک»
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، موزه دوم که قرار است در سال ۱۴۰۶ ایجاد شود را موزه «سنگ و سفال و سکه» عنوان کرد و گفت: به دلیل ثبت جهانی دره خرمآباد و لزوم نمایش تیغههای سنگی، ابزار سنگی که از غارها کاوش شدهاند، این موزه هم نیاز بود که راهاندازی شد.
حسنپور، گفت: در این راستا در بنای تاریخی «باشگاه افسران» طرح محتوایی این موزه دو سال پیش آماده شد، در سال ۱۴۰۴ نیز تمام ملزومات این موزه خریداری شد، قرار بود که در سال ۱۴۰۵ راهاندازی شود که بعد از جنگ رمضان و تخریبها و موج گرفتگی بنا، اندکی آسیب دید، در حال رفع آسیبها هستیم که بتوانیم تا پایان سال جاری، مراحل اولیه آن را انجام دهیم.
وی تصریح کرد: البته همه ویترینهای موزه را خریداری کردهایم، زیر ساخت آماده است، اشیایی که قرار است به این موزه منتقل شوند، از جمله سنگ، سفال و سکه در دست تهیه هستند، در سال آینده نیز شاهد افتتاح این موزه خواهیم بود.
