فایننشال تایمز: رئیس جمهور چین حین گفتگو با ترامپ صدای خود را بالا برد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از هفت منبع آگاه فاش کرد که شی جین پینگ رئیس جمهور چین در جریان دیدار اخیر با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا صدای خود را بالا برد.

بر اساس این گزارش، در جریان این دیدار، رئیس جمهور چین به شدت از سیاست تسلیحاتی نخست وزیر ژاپن انتقاد کرد و نسبت به این موضوع عصبانیت خود را نشان داد.

ترامپ نیز در جریان گفتگو با رئیس جمهور چین از نخست وزیر ژاپن دفاع کرد و اقدامات این کشور را با استناد به تهدید ادعایی از سوی کره شمالی توجیه کرد تا از شدت انتقادات شی جین پینگ بکاهد.

لازم به ذکر است ژاپن در سال‌های اخیر برنامه‌هایی را برای تقویت قابلیت‌های دفاعی خود تدوین کرده که با انتقادهایی از سوی محافل مختلف روبرو شده است.