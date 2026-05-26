رمان «فرار از زنگ ورزش» با محور فرهنگ پهلوانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «فرار از زنگ ورزش» اثری نوجوانانه که با تلفیق رئالیسم جادویی و فرهنگ پهلوانی ایرانی، روایت متفاوتی از مواجهه یک نوجوان با ترس، تحقیر و زورگویی ارائه می‌دهد.

«فرار از زنگ ورزش» داستان پسری نوجوان در تهران امروز است که زنگ ورزش برای او با اضطراب، تحقیر در تیم‌بندی و ترس از شکست گره خورده؛ اما این فرار، او را به مسیری متفاوت و جهانی آمیخته با حال‌وهوای زورخانه‌ها و فرهنگ جوانمردی می‌کشاند.

این رمان تلاش کرده مفاهیم مرتبط با فرهنگ پهلوانی و مقاومت در برابر زورگویی را در قالب یک داستان نوجوانانه بازآفرینی کند. فضای قصه با تکیه بر عناصر رئالیسم جادویی شکل گرفته و شخصیت اصلی در جریان روایت، از موقعیتی منفعل به فردی می‌رسد که ایستادگی و مقاومت را تجربه می‌کند.

«فرار از زنگ ورزش» با حمایت فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران تولید شده و از تازه‌ترین آثار نشر نشان در حوزه ادبیات نوجوان به شمار می‌رود.