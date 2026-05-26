  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

«تیرانداز زبردست» به چاپ دوم رسید

«تیرانداز زبردست» به چاپ دوم رسید

کتاب «تیرانداز زبردست» اثری از انتشارات به‌نشر که روایت‌گر هشت داستان از لحظات آموزنده زندگی حضرت امام محمدباقر(ع) است، با استقبال مخاطبانِ کودک و نوجوان به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به نویسندگی مسلم ناصری جلد هفتم از مجموعه «هشت بهشت» است که با تکیه بر روایات مستند و تاریخی، لحظاتی از دوران کودکی، سیره رفتاری و کرامات پنجمین پیشوای شیعیان را برای نوجوانان ۱۰ تا ۱۵ سال ترسیم کرده است.

ترکیبِ قلمِ روانِ نویسنده با تصویرگری‌های هنرمندانه اسماعیل چشرخ، این اثر را به انتخابی مناسب برای آشناییِ عمیق‌تر نسل جوان با زندگی اهل‌بیت(ع) تبدیل کرده است.

کتاب «تیرانداز زبردست» اثر برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ در قطع رقعی و ۸۰ صفحه منتشر شد و هم اکنون چاپ دوم آن با شمارگان ۲ هزار نسخه در فروشگاه‌های کتاب انتشارات به‌نشر در مشهد و سراسر کشور در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

هم چنین علاقه‌مندان می‌توانند این اثر را از نمایشگاه مجازی کتاب با تخفیف ۲۵ درصدی و ارسال رایگان تهیه کنند. همراه این اثر نیز بسته‌های متبرک رضوی برای خریداران کتاب ارسال خواهد شد.

کد مطلب 6841353
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها