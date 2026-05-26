«تیرانداز زبردست» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به نویسندگی مسلم ناصری جلد هفتم از مجموعه «هشت بهشت» است که با تکیه بر روایات مستند و تاریخی، لحظاتی از دوران کودکی، سیره رفتاری و کرامات پنجمین پیشوای شیعیان را برای نوجوانان ۱۰ تا ۱۵ سال ترسیم کرده است.

ترکیبِ قلمِ روانِ نویسنده با تصویرگری‌های هنرمندانه اسماعیل چشرخ، این اثر را به انتخابی مناسب برای آشناییِ عمیق‌تر نسل جوان با زندگی اهل‌بیت(ع) تبدیل کرده است.

کتاب «تیرانداز زبردست» اثر برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ در قطع رقعی و ۸۰ صفحه منتشر شد و هم اکنون چاپ دوم آن با شمارگان ۲ هزار نسخه در فروشگاه‌های کتاب انتشارات به‌نشر در مشهد و سراسر کشور در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

