تنکابن در خاموشی ارتباطی؛ مشترک موردنظر در دسترس نیست

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: روزگاری که ارتباطات، ستون اصلی توسعه، امنیت، آموزش، اقتصاد و گردشگری محسوب می‌شوداما تنکابن روزهای دشواری را سپری می‌کند، روزهایی که در بسیاری از نقاط این شهرستان، مردم برای برقراری یک تماس ساده یا استفاده از اینترنت، ناچارند چندین بار شانس خود را امتحان کنند.

مشکل ضعف آنتن‌دهی و اختلال گسترده اینترنت در تنکابن، حالا دیگر از یک گلایه روزمره عبور کرده و به چالشی جدی در غرب مازندران تبدیل شده است .

چالشی که آثار آن را می‌توان در زندگی روزمره مردم، فعالیت کسب‌وکارها، خدمات بانکی، آموزش مجازی، گردشگری و حتی امدادرسانی مشاهده کرد، از منطقه اعیان نشین کریم‌آباد تا پسکلایه کوچک و بزرگ و جاده خرم آباد و دهها روستا، شهروندان با تماس‌های نافرجام، اینترنت ناپایدار و آنتن‌دهی ضعیف دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ وضعیتی که گلایه مردم را به دنبال داشته اما همچنان پاسخ روشنی از سوی مدیران مخابرات شنیده نمی‌شود.

سؤال افکار عمومی امروز روشن است؛ چرا شهرستانی با این حجم از ظرفیت گردشگری، اقتصادی و جمعیتی، باید در ابتدایی‌ترین زیرساخت ارتباطی دچار چنین آشفتگی و عقب‌ماندگی باشد و مهم‌تر اینکه، چرا مدیران مخابرات تنکابن و مخابرات مازندران در برابر این حجم از نارضایتی عمومی، سکوت اختیار کرده‌اند؟

بسیاری از مردم معتقدند مجموعه مخابرات تنها در زمان ارسال قبوض و دریافت هزینه‌ها حضوری فعال دارد اما هنگام پاسخ‌گویی به مشکلات، صدای مشترکان شنیده نمی‌شود.

مردم شهر و روستاها با ضعف شدید آنتن دهی و اینترنت مواجه هستند

مرتضی شکوهی فرماندار تنکابن نیز صراحتاً از وضعیت موجود گلایه کرده است و در گفت وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عملکرد و ضعف مخابراتی و ارتباطی اظهار کرد: پذیرفتنی نیست که مردم تنکابن در مرکز شهر و بسیاری از روستاها همچنان با ضعف شدید آنتن دهی و اینترنت مواجه باشند زیرا امروز ارتباطات از نیازهای اولیه مردم بوده و نمی‌توان نسبت به این حجم از نارضایتی عمومی بی‌تفاوت بود.

فرماندار تنکابن با اشاره به اهمیت زیرساخت ارتباطی در توسعه شهرستان افزود: روستاهایی مانند شانه تراش که در مسیر معرفی ملی و جهانی قرار دارند باید از حداقل امکانات ارتباطی برخوردار باشند وقتی در برخی مناطق حتی برقراری یک تماس ساده ممکن نیست، این مسئله به وجهه شهرستان آسیب می‌زند.

شکوهی همچنین بر ضرورت پاسخ‌گویی مدیران تأکید کرد و گفت: مدیران مربوطه باید در میدان باشند و پاسخ روشن به مردم بدهند و مشکلات ارتباطی شهرستان باید با اقدام عملی و برنامه‌ریزی فوری برطرف شود زیرا وعده‌های تکراری و نسخه های حرف درمانی دیگر کارساز نیست.

قلی‌زاده که در منطقه کریم آباد سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت فعلی اظهار داشت: در تمامی ساعات شبانه روز در خانه گوشی همراه آنتن نمی‌دهد و این مسئله برای اهالی این منطقه بسیار بغرنج شده است

وی افزود: امروز ارتباطات زیرساخت اصلی توسعه هر منطقه بوده و نمی‌توان از توسعه گردشگری، اقتصاد دیجیتال و خدمات نوین سخن گفت اما مردم برای یک تماس ساده دچار مشکل باشند و این ضعف زیرساخت مخابراتی در شأن مردم تنکابن نیست.

خانم مقامی ساکن منطقه کریم آباد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به گلایه‌های مردمی گفت: بخش قابل توجهی از مراجعات و نارضایتی‌ها مربوط به اختلال اینترنت و ضعف آنتن‌دهی است و مردم حق دارند بدانند چه برنامه‌ای برای رفع این بحران وجود دارد زیرا سکوت مدیران فقط بر بی‌اعتمادی عمومی می‌افزاید.

او می گوید: ما گاهی برای یک تلفن ساده برای جویای حال شدن فرزندانمان باید شبانه تا سرکوچه بیاییم تا شاید تماسی برقرار شود.

وضعیت ارتباطی روستای شانه تراش نگران کننده است

قاسمی فعال حوزه گردشگری هم در گفت و گو با خبرنگار مهر وضعیت ارتباطی روستای شانه‌تراش را نگران‌کننده دانست و افزود: روستای شانه‌تراش امروز در میان هشت روستاهای مطرح برای ثبت جهانی قرار گرفته و یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی آن، زیرساخت ارتباطی و اینترنت است.

وی افزود: این قابل قبول نیست که گردشگران داخلی و خارجی در چنین منطقه‌ای حتی دسترسی پایدار به اینترنت و تلفن همراه نداشته باشند.

مقدم از ساکنان پسکلایه کوچک تنکابن نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با انتقاد از عملکرد و آنتن دهی اظهار داشت: مشکل امروز فقط ضعف آنتن نیست بلکه مسئله اصلی، ضعف مدیریت و نبود پاسخ‌گویی است، مردم ماه‌هاست گرفتار این وضعیت هستند اما هنوز هیچ جدول زمان‌بندی مشخصی برای رفع مشکلات ارائه نشده است.

وی افزود: به طور کلی خانه ما و همسایه نقطه کور بوده و مدام گوشی هایمان در دسترس نیستند.

واقعیت این است که تنکابن امروز با یک چالش ارتباطی مواجه است، که شاید صدایی نداشته باشد اما آثار آن در تمام ابعاد زندگی مردم دیده می‌شود.

در شرایطی که بسیاری از مناطق کشور به سمت شهر هوشمند، اقتصاد دیجیتال و خدمات آنلاین حرکت می‌کنند، بخشی از مردم تنکابن هنوز درگیر ابتدایی‌ترین نیاز ارتباطی خود هستند. نیازی که دیگر یک مطالبه لوکس نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مدرن محسوب می‌شود.

و در این میان، روستای شانه‌تراش بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه فوری به زیرساخت‌های ارتباطی است. روستایی که امروز نام آن در مسیر ثبت جهانی قرار گرفته و تکمیل شاخص‌های زیرساختی آن، به‌ویژه در حوزه آنتن‌دهی و اینترنت، ضرورتی انکارناپذیر است.

بدون توسعه زیرساخت ارتباطی، نمی‌توان از ثبت جهانی، توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های بین‌المللی سخن گفت. شانه‌تراش برای جهانی شدن، پیش از هر چیز نیازمند اتصال است؛ اتصالی که امروز مردم منطقه همچنان چشم‌انتظار تحقق آن هستند.