به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسحاقی از برگزاری یک تور رسانه‌ای آشنایی (FAM Tour) با حضور تولیدکنندگان محتوا (Content Creators)، فعالان فضای مجازی و نمایندگان برخی رسانه‌های خارجی (Foreign Media) در روستای شانه‌تراش شهرستان تنکابن خبر داد.

اسحاقی با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های بومی و کمتر شناخته‌شده استان مازندران در سطح ملی و بین‌المللی اظهار کرد: روستای شانه‌تراش یکی از مقاصد ارزشمند گردشگری روستایی (Rural Tourism) و گردشگری طبیعی (Eco-Tourism) در غرب مازندران است که با برخورداری از طبیعت بکر، بافت سنتی، آیین‌های محلی و ظرفیت‌های رو به رشد در حوزه بوم‌گردی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از نقاط شاخص در برندسازی مقصد گردشگری (Destination Branding) استان را دارد.

وی افزود: در همین راستا، این تور رسانه‌ای با هدف حضور تولیدکنندگان محتوای دیجیتال (Digital Content Creators)، اینفلوئنسرهای حوزه سفر، خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خارجی برنامه‌ریزی شده است تا این روستا از زاویه‌ای حرفه‌ای‌تر در مسیر معرفی به بازارهای هدف گردشگری قرار گیرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: هدف اصلی این برنامه، تولید و انتشار محتوای اصیل درباره جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و اجتماعی روستای شانه‌تراش است. امروزه روایت درست از یک مقصد نقش مهمی در تعامل مخاطب، جلب اعتماد گردشگران و افزایش دیده‌شدن در فضای رسانه‌ای و دیجیتال دارد.

اسحاقی با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری بدون همراهی رسانه و فضای مجازی امکان‌پذیر نیست، گفت: برگزاری این تور آشنایی رسانه‌ای (Press Trip / FAM Tour) می‌تواند زمینه آشنایی نزدیک فعالان رسانه‌ای با توانمندی‌های روستای شانه‌تراش را فراهم کند و در نهایت به معرفی بهتر این روستا به‌عنوان یک مقصد گردشگری پایدار (Sustainable Tourism Destination) منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: روستای شانه‌تراش در شهرستان تنکابن، با برخورداری از چشم‌اندازهای طبیعی، فرهنگ بومی، سبک زندگی روستایی و قابلیت‌های مناسب برای گردشگری جامعه‌محور (Community-Based Tourism)، ظرفیت آن را دارد که به یکی از نمونه‌های موفق گردشگری روستایی در استان و حتی در سطح ملی تبدیل شود.

معاون گردشگری مازندران همچنین اظهار امیدواری کرد که برگزاری این تور رسانه‌ای، زمینه‌ساز افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی، حمایت از کسب‌وکارهای محلی، رونق اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تقویت جایگاه این روستا در نقشه گردشگری کشور شود.