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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

برگزاری تور بازدید از روستای شانه‌تراش تنکابن با حضور خبرنگاران خارجی

برگزاری تور بازدید از روستای شانه‌تراش تنکابن با حضور خبرنگاران خارجی

تنکابن- معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از برگزاری یک تور رسانه‌ای آشنایی با حضور تولیدکنندگان محتواو فعالان فضای مجازی خارجی در روستای شانه تراش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسحاقی از برگزاری یک تور رسانه‌ای آشنایی (FAM Tour) با حضور تولیدکنندگان محتوا (Content Creators)، فعالان فضای مجازی و نمایندگان برخی رسانه‌های خارجی (Foreign Media) در روستای شانه‌تراش شهرستان تنکابن خبر داد.

اسحاقی با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های بومی و کمتر شناخته‌شده استان مازندران در سطح ملی و بین‌المللی اظهار کرد: روستای شانه‌تراش یکی از مقاصد ارزشمند گردشگری روستایی (Rural Tourism) و گردشگری طبیعی (Eco-Tourism) در غرب مازندران است که با برخورداری از طبیعت بکر، بافت سنتی، آیین‌های محلی و ظرفیت‌های رو به رشد در حوزه بوم‌گردی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از نقاط شاخص در برندسازی مقصد گردشگری (Destination Branding) استان را دارد.

وی افزود: در همین راستا، این تور رسانه‌ای با هدف حضور تولیدکنندگان محتوای دیجیتال (Digital Content Creators)، اینفلوئنسرهای حوزه سفر، خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خارجی برنامه‌ریزی شده است تا این روستا از زاویه‌ای حرفه‌ای‌تر در مسیر معرفی به بازارهای هدف گردشگری قرار گیرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: هدف اصلی این برنامه، تولید و انتشار محتوای اصیل درباره جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و اجتماعی روستای شانه‌تراش است. امروزه روایت درست از یک مقصد نقش مهمی در تعامل مخاطب، جلب اعتماد گردشگران و افزایش دیده‌شدن در فضای رسانه‌ای و دیجیتال دارد.

اسحاقی با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری بدون همراهی رسانه و فضای مجازی امکان‌پذیر نیست، گفت: برگزاری این تور آشنایی رسانه‌ای (Press Trip / FAM Tour) می‌تواند زمینه آشنایی نزدیک فعالان رسانه‌ای با توانمندی‌های روستای شانه‌تراش را فراهم کند و در نهایت به معرفی بهتر این روستا به‌عنوان یک مقصد گردشگری پایدار (Sustainable Tourism Destination) منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: روستای شانه‌تراش در شهرستان تنکابن، با برخورداری از چشم‌اندازهای طبیعی، فرهنگ بومی، سبک زندگی روستایی و قابلیت‌های مناسب برای گردشگری جامعه‌محور (Community-Based Tourism)، ظرفیت آن را دارد که به یکی از نمونه‌های موفق گردشگری روستایی در استان و حتی در سطح ملی تبدیل شود.

معاون گردشگری مازندران همچنین اظهار امیدواری کرد که برگزاری این تور رسانه‌ای، زمینه‌ساز افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی، حمایت از کسب‌وکارهای محلی، رونق اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تقویت جایگاه این روستا در نقشه گردشگری کشور شود.

کد مطلب 6849213

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