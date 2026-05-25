صدور دومین اطلاعیه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوق بازنشستگی کشوری، میتوانند با مراجعه به سامانه صندوق بازنشستگی کشوری، نسبت به تعیین وضعیت بیمهای خود و افراد تحت تکفل و یا جایگزینی طرح شماره ۲ اقدام نمایند.
بر این اساس، در راستای اجرای قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان سال ۱۴۰۵ با شرکت بیمه دی، فرآیند عملیاتی ثبت درخواستهای بازنشستگان از دوم خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در دسترس ذی نفعان خواهد بود.
این بازه زمانی سه ماهه فرصت کافی را در اختیار بازنشستگان قرار میدهد تا با بررسی نیازهای درمانی خود، نسبت به برقراری یا انصراف پوشش بیمهای اقدام کنند.
امکان انتخاب و جایگزینی طرح شماره ۲
صندوق بازنشستگی کشوری در دومین اطلاعیه ای که صادر کرده است؛ عنوان داشته: متقاضیان بهرهمندی از مزایای «طرح شماره ۲» که شامل سقف تعهدات بالاتر و پوششهای اضافی نظیر خدمات دارویی و دندانپزشکی است، میتوانند در همین بازه زمانی نسبت به انتخاب و جایگزینی این طرح اقدام نمایند.
با توجه به قوانین قرارداد، انتخاب طرح ۲ برای هر کد ملی تنها یکبار مجاز بوده و پس از انتخاب، امکان بازگشت به طرح شماره ۱ وجود نخواهد داشت.
بازنشستگان میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، صرفاً از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی eservices.cspf.ir و یا با استفاده از کانال بله اپلیکیشن «صبا»، درخواستهای خود را در بخش مربوط به بیمه تکمیلی، ثبت و پیگیری نمایند.
