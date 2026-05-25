به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در جریان سال ۱۴۰۴ و در چارچوب وظایف اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان، اقدامات گسترده‌ای در حوزه نظارت بر صادرات، واردات و ترانزیت دام و فرآورده‌های خام دامی انجام شده که این اقدامات منجر به افزایش مبادلات تجاری و توسعه بازارهای صادراتی محصولات دامی استان شده است.

وی با اشاره به صادرات تخم‌مرغ خوراکی از استان آذربایجان شرقی افزود: طی سال ۱۴۰۴ میزان صادرات تخم‌مرغ خوراکی از استان به کشورهای مختلف به میزان ۸ میلیون و ۵۵۱ هزار کیلوگرم رسیده که برای این میزان صادرات تعداد ۳۵۴ فقره گواهی بهداشتی صادراتی صادر شده و این شاخص نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۴.۵ درصد افزایش یافته است.

حامی در ادامه با اشاره به صادرات پولت مرغ تخمگذار اظهار داشت: طی سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۷۹ هزار قطعه پولت مرغ تخمگذار از استان صادر شده که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۲۰۴ درصدی داشته است.

مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان‌شرقی در ادامه به صادرات نهاده‌های مرتبط با صنعت آبزی‌پروری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ میزان ۲۵۰ تن خوراک و افزودنی خوراک آبزیان از استان صادر شده که این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۳ با افزایش چشمگیر ۹۰۰ درصدی همراه بوده است.