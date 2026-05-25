خلیل زاده: ۶۶ اکیپ دامپزشکی بر ذبح دام ها در عید قربان نظارت می کنند

امید خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ذبح شرعی و بهداشتی دام ها همزمان با عید قربان در استان اظهار کرد: در این راستا ۶۶ اکیپ شامل ۴۵ اکیپ دامپزشکی سیار و ۲۱ اکیپ ثابت بر روند ذبح بهداشتی و شرعی دام ها نظارت می کنند.

وی ادامه داد: همچنین ۵۲ دکتر دامپزشک، ۳۹ کارشناس و بازرس گوشت به همراه ۳۳ ناظر شرعی در قالب این اکیپ ها در روز عیدقربان در استان فعال خواهند بود.

خلیل زاده با بیان اینکه برابر هماهنگی های به عمل آمده تمامی کشتارگاه های استان در روز عیدقربان خدمات رایگان ارائه خواهند داد، گفت: از ذبح تا پوست کنی و … تمام خدمات در کشتارگاه ها براب رفاه حال مردم رایگان خواهد بود.

وی با هشدار نسبت به وجود ۸۰۰ بیماری قابل انتقال ار طریق فرآورده های خام دامی به انسان افزود: مردم برای پیشگیری از بروز هر گونه بیماری و مشکل موارد بهداشتی را رعایت کرده و تا حدامکان ار خدمات کشتارگاه ها استفاده کنند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: با توجه به اینکه در روز عید قربان عده‌ای از افراد سودجو و فرصت‌طلب اقدام به کشتار و فروش دام‌های مشکوک در میادین و چهارراه‌های بزرگ شهر تحت پوشش دام قربانی و نذری می‌کنند، از این رو توصیه می‌شود شهروندان دام‌های قربانی خود را در کشتارگاه دامی شهرستان و یا در محل‌های تعیین شده از طرف شهرداری‌ها و مشاوره با مأمورین دامپزشکی ذبح کنند.

خلیل زاده با تاکید بر برخورد جدی و قانونی با افرادسودجو عنوان کرد: طبق هماهنگی انجام شده با انتظامی، اتحادیه قصابات، دادستان، شهرداری ها با هر گونه سواستفاده در این زمینه برخورد لازم و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: بدیهی است اکیپ‌های سیار کنترل بهداشتی شبکه‌های دامپزشکی با عوامل کشتار دام و عرضه و فروش گوشت در خارج از مراکز عرضه مجاز (قصابی‌ها) در روز عید قربان برخورد قانونی خواهند کرد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی اضافه کرد: ستاد اجرایی نظارت بر ذبح دام‌های قربانی مستقر در اداره کل دامپزشکی آذربایجان‌غربی در روز عید قربان با سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ و شماره تلفن ۳۲۴۲۶۸۴۸ شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه. از ساعت شش صبح الی ۱۴ بعد از ظهر آماده ارائه هرگونه راهنمایی و پاسخگویی به سوالات شهروندان است.