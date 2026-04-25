کشف ۷۵ تن تخم مرغ احتکاری در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز شنبه در تشریح جزئیات این خبر اعلام کرد: در راستای پیشگیری در اخلال زنجیره تامین مایحتاج شهروندان، ماموران انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه با اشراف اطلاعاتی، از احتکار تخم مرغ در یکی از سردخانه های اطراف شهرستان مطلع و شناسایی و رسیدگی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

این‌ مرکز ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی پس از شناسایی انبار موردنظر، با اخذ دستور قضائی به محل اعزام و در بازرسی از محل مقدار ۷۵ تن تخم مرغ احتکار شده را کشف کردند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: در این راستا سردخانه مذکور پلمب و یک نفر متهم نیز با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

این مرکز در پایان با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با قاچاق و احتکار کالا و اخلالگران اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشابه، مراتب را از طریق راه‌های ارتباطی به پلیس اطلاع دهند.