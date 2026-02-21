به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز شنبه گفت: در مرحله دوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، بیش از ۹۴۴ هزار خانوار در استان آذربایجان شرقی از اعتبار تخصیص‌یافته استفاده کرده‌اند که این میزان معادل ۶۳ درصد از کل خانوارهای استان است.

وی با اشاره به اینکه تعداد کل خانوارهای استان یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۸۸ خانوار است، افزود: در این بازه زمانی، مجموع اعتبار مصرف‌شده توسط خانوارهای استان بالغ بر ۲۵ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده استقبال مطلوب خانوارها از این طرح حمایتی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تشریح الگوی مصرف کالاهای اساسی در قالب کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: بیشترین سهم خرید مربوط به برنج با ۴۰ درصد بوده و پس از آن حبوبات با ۲۲.۷ درصد و گوشت قرمز با ۱۵.۳۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

غفاری ادامه داد: همچنین گوشت سفید با ۸.۸ درصد، تخم‌مرغ با ۴.۶۴ درصد، قند و شکر با ۲.۵۵ درصد، پنیر با ۲.۱۱ درصد، روغن با ۱.۵۶ درصد، شیر با ۱.۰۶ درصد، ماست با ۰.۶۴ درصد و ماکارونی با ۰.۳۰ درصد از مجموع خریدهای انجام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای هدفمند سیاست‌های حمایتی دولت تصریح کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی خانوارها، حمایت از معیشت مردم و هدایت یارانه‌ها به سمت کالاهای اساسی دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همچنین از نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این طرح خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی ذی‌ربط، فرآیند توزیع، نحوه ارائه کالا، عملکرد فروشگاه‌ها و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.

غفاری در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تلاش می‌کند با نظارت مؤثر، شفافیت عملکرد و بهبود مستمر فرآیندها، زمینه بهره‌مندی هرچه بهتر مشمولان از مزایای طرح کالابرگ الکترونیکی را فراهم کند.