محمد دمکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام عید سعید قربان و پیش‌بینی افزایش تقاضای مصرف، علاوه بر عرضه گوشت مرغ گرم، توزیع مرغ منجمد تنظیمی به صورت سیار با قیمت مصوب ۲۶۰ هزار تومان در مناطق کم‌برخوردار استان در حال انجام است و این روند تا زمان تثبیت بازار استمرار خواهد داشت.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان همچنین اشاره کرد: افزایش عرضه مرغ منجمد در بازار، تأثیر مثبتی بر قیمت‌ها داشته و روند کاهشی قیمت گوشت مرغ گرم را به دنبال داشته است.

دمکری همچنین از روند کاهشی قیمت گوشت مرغ در پی افزایش عرضه و تولید در استان خبر داد و گفت: روزانه ۲۰۰ تن مرغ منجمد برای مدیریت قیمت‌ها در سطح استان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید گوشت مرغ گرم در این استان به سطح مطلوبی رسیده است، تصریح کرد: از امروز میزان تولید گوشت مرغ گرم در استان از مرز ۳۰۰ تن در روز عبور کرده است که این میزان افزایش در تولید روزانه، نقش موثری در پایداری عرضه و کاهش قیمت‌ها ایفا می‌کند.

دمکری تاکید کرد: با تداوم برنامه‌های واردات و تزریق بهینه به شبکه توزیع، قیمت این محصول کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود روند قیمت تخم‌مرغ نیز در روزهای آتی نیز کاهشی شده و به ثبات برسد.