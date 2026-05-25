به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا علیپور در حاشیه بازدید از محل غرق شدن این نوجوان اظهار کرد: در اولین ساعت حادثه غرق شدن این نوجوان ناکام، اکیپ امداد و نجات هلال احمر، فرمانداری خلخال، بخشداری خورش‌رستم، مدیریت بحران استان و شهرستان خلخال، اورژانس، نیروی انتظامی و نیروهای مردمی فعال جست‌وجو برای پیدا کردن این نوجوان را آغاز کردند.

وی افزود: چند اکیپ به‌صورت شبانه‌روزی در مسیر رودخانه و در داخل روستا با همراهی و کمک اهالی روستای نمهیل مشغول جست‌وجو بودند و همچنین هماهنگی برای اعزام بالگرد توسط مدیریت بحران استان، پهپاد توسط هلال احمر و اکیپ پروازی و اکیپ‌های هلال احمر خلخال، کوثر، بحران و هلال احمر استان زنجان انجام و منجر به پیدا کردن پیکر این نوجوان شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل از تلاش‌های طاقت‌فرسای تمام نیروها به‌ویژه هلال احمر استان و شهرستان، اهالی روستا، فرمانداری خلخال، بخشداری خورش‌رستم، دادگستری، نیروهای نظامی و انتظامی، پزشکی قانونی، اورژانس، علوم پزشکی و دهیاری و شورای روستا تقدیر و تشکر کرد.

علیپور همچنین در جریان بازدید از محل غرق شدن مرحوم عرفان حیدری در روستای نمهیل شهرستان خلخال، با خانواده معزی دیدار و ابراز همدردی کرد.