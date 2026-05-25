  1. استانها
  2. اصفهان
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۸

احتمال شنیده‌شدن صدای انفجارهای کنترل‌‎شده در محدوده شاهین‌شهر

احتمال شنیده‌شدن صدای انفجارهای کنترل‌‎شده در محدوده شاهین‌شهر

اصفهان-سپاه حضرت صاحب‌ الزمان(عج) استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده در محدوده هسا و اطراف آن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سپاه حضرت صاحب‌ الزمان(عج) استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده در محدوده هسا و اطراف آن خبر داد.

این انفجارها امروز دوشنبه ۴ خرداد از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر انجام می‌شود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.

کد مطلب 6840329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها