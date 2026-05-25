به گزارش خبرنگار مهر، سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترلشده در محدوده هسا و اطراف آن خبر داد.
این انفجارها امروز دوشنبه ۴ خرداد از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر انجام میشود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.
