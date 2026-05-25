قالیباف با رأی قاطع رئیس مجلس ماند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه در سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم امروز (دوشنبه ۴ خرداد ماه) برگزار شد.

نمایندگان با ۲۳۵ رأی از ۲۷۱ آرای ماخوذه، محمدباقر قالیباف را به عنوان رئیس مجلس در سومین سال دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی و عثمان سالاری نیز دیگر گزینه‌های تصدی جایگاه ریاست بودند که به ترتیب ۲۹ و ۷ رأی کسب کردند. آرای سفید ۵ رأی و تعداد کارت های توزیع شده ۲۷۶ برگه بود.

گفتنی است، محمدباقر قالیباف در مجلس یازدهم نیز ۴ سال ریاست مجلس را بر عهده داشت و بر این اساس، برای هفتمین سال پیاپی توانست بر صندلی ریاست مجلس تکیه بزند.

طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رئیسه برای مدت یک سال با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شوند.

ترکیب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، شش دبیر و سه ناظر است که هیئت رئیسه دائم برای یک سال اداره امور مجلس را بر عهده خواهد داشت.



