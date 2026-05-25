ضرورت هوشمندسازی شبکه و ارائه برنامه جامع رفع تنش آبی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز دوشنبه در نشستی با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، اظهار کرد: این استان با تعداد ۲۳ شهرستان در حدود ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار نفر جمعیت دارد و برای پیش‌بینی نیازهای آبی این جمعیت در وسعت جغرافیایی ۴۰ هزار و ۵۸۰ کیلومتر مربعی که تقریباً ۳.۵ درصد از کل مساحت کشور را تشکیل می‌دهد، طراحی بومی شبکه داده‌های جمعیت برای ۳۰ سال آتی لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: این سازمان آمادگی دارد همکاری‌های لازم را با شرکت آب و فاضلاب استان در جهت هوشمندسازی شبکه‌ها و ژئوکدسازی داده‌های مکانی، طراحی خطوط لوله و احصاء نیازهای آبی جمعیت مناطق مختلف استان، به عمل آورد.

فتح‌زاده تصریح کرد: همچنین این سازمان می‌تواند با همکاری دفتر آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان، دوره‌های آموزشی مدیریت پروژه، شرایط عمومی پیمان، GIS، SDI و داده‌های مکانی و جغرافیایی را برای مدیران و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان برگزار کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی یادآور شد: لازم است گزارش آخرین وضعیت تصفیه‌خانه‌های استان از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان ارائه و مسائل قرارداری مربوط به تصفیه‌خانه‌های شهرهایی مثل مرند، میانه و اهر را رفع شود و پروژه‌های مربوطه به سرانجام رسد.

وی ابراز داشت: تعمیر، تجهیز و نگهداری تصفیه‌خانه‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. سعی ما هم بر این است که با تعامل موثر با سازمان برنامه و بودجه کشور مسائل و مشکلات موجود را حل کرده و برنامه‌های عمرانی و پروژه‌های استراتژیک استان را پیش برد.

فتح‌زاده با اشاره به موضوع هدررفت آب در شبکه‌های فرسوده، بحران آبی موجود و کمبود ظرفیت تصفیه‌خانه‌های استان بر ضرورت هوشمندسازی شبکه و کنتورهای آب، ارائه برنامه جامع رفع تنش آبی استان، تعیین پروژه‌های اولویت‌دار بخش و ارائه برنامه زمانبندی اصلاح شبکه فرسوده، تاکید کرد.

در این جلسه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به بیان مسائل و دغدغه‌های موجود، همچنین ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع و پیشبرد پروژه‌های آبی مهم استان پرداخت.