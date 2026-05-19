به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتحزاده روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در نشستی که با حضور رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران کل دستگاههای فرهنگی استان شامل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ورزش و جوانان برگزار شد، مهمترین چالشها و نیازهای اعتباری پروژههای فرهنگی استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه، موضوع تسریع در تأمین اعتبار برای تکمیل مقبرهالشعرای تبریز به عنوان یکی از شاخصترین پروژههای هویتی و فرهنگی کشور مطرح شد و بر لزوم توجه ویژه به این پروژه ملی تأکید شد. همچنین تأمین اعتبار لازم برای تکمیل تالار مرکزی تبریز به عنوان یکی از زیرساختهای مهم توسعه فعالیتهای هنری در شمالغرب کشور مورد پیگیری قرار گرفت.
فتحزاده توضیح داد: در ادامه این نشست، روند پیشرفت پروژههای موزه فرش آذربایجان و موزه منطقهای تبریز مورد بررسی قرار گرفت. این پروژهها که هر کدام بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، برای تکمیل به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: در این جلسه موضوع تکمیل مجموعه فرهنگی و تاریخی دو کمال تبریز که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد مطرح شد و اعلام گردید برای بهرهبرداری نهایی از این پروژه حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
وی یادآور شد: در این نشست، بر ضرورت حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور از تکمیل پروژههای نیمهتمام فرهنگی، هنری و ورزشی آذربایجانشرقی و تسریع در تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای بهرهبرداری از این طرحها تأکید شد.
فتحزاده اذعان داشت: در جلسه، تسریع در فرآیند تکمیل نهایی ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، استخر قهرمانی تبریز و ورزشگاه بناب به عنوان مطالبات اصلی منطقه، گسترش زیرساختها و اماکن ورزشی در مناطق روستایی به منظور محرومیتزدایی و شناسایی استعدادهای بومی و در نهایت تأمین بهموقع و پایدار منابع مالی جهت پیشبرد پروژههای ملی ورزشی و جلوگیری از طولانی شدن زمان اجرا مورد توجه قرار گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی با اشاره به فرسوده بودن فرستندههای صداوسیما، بر ضرورت تامین اعتبار مورد نیاز برای بازسازی و تقویت فرستندههای رادیویی و سیمایی، همچنین بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ تاکید کرد.
