سهم ۹۶.۵ درصدی مالیات از درآمدهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتحزاده روز یکشنبه در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: مجموع مالیات پیشبینیشده برای استانهای کشور ۲ هزار و ۶۳۷ همت است که سهم آذربایجان شرقی از این میزان ۲.۳ درصد تعیین شده است.
وی با اشاره به مجموع درآمد ۲ هزار و ۷۲۲ همتی استانهای کشور افزود: ۵۱ درصد از این رقم مربوط به استان تهران است.
فتحزاده با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی در جریان جنگ دچار آسیب شدهاند، گفت: اختلال در زنجیره تکمیل ارزش افزوده، بهویژه در صنایع فولادی، تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وی بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای جدید مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی در استان تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی باید با آسیبشناسی علل عدم تحقق درآمدهای پیشبینیشده سال ۱۴۰۴، راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود ارائه دهند.
در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله مقایسه درآمدهای مصوب استانی در سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ و بررسی عملکرد منابع استانی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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