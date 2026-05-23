۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

مصوبات تازه برای تکمیل قطعه ۶ آزادراه تبریز ـ ارومیه

تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از ابلاغ مصوبات جدید برای رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل قطعه ۶ آزادراه تبریز-ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز شنبه در حاشیه بازدید استاندار آذربایجان شرقی از قطعه ۶ آزادراه تبریز ـ ارومیه، از تصویب چندین مصوبه برای تسریع در اجرای این پروژه خبر داد.

وی اظهار کرد: طی این بازدید مقرر شد شرکت گاز استان نسبت به انتقال گاز به کارگاه و کارخانه آسفالت به مدت ۳۰ سال اقدامات لازم را انجام دهد تا روند تولید آسفالت برای پیشبرد پروژه با مشکل مواجه نشود.

فتح‌زاده افزود: همچنین شرکت‌های خدمات‌رسان موظف شدند هماهنگی‌های لازم را در خصوص واگذاری انشعاب به متقاضیان واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی با اداره کل راه و شهرسازی استان به عمل آورند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به مشکل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مسیر پروژه تصریح کرد: بر اساس مصوبه این بازدید، جهاد کشاورزی استان مکلف شد نسبت به شناسایی واحدهای غیرمجاز و تخریب ساخت‌وسازهای صورت‌گرفته در حریم پروژه وارد عمل شود.

وی در ادامه از الزام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای تأمین مصالح خبر داد و گفت: سازمان صمت استان موظف است نسبت به احصای معادن شن و ماسه در مسیر اجرای پروژه و معرفی معدن به شرکت پیمانکار جهت تأمین مصالح مورد نیاز اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

فتح‌زاده خاطرنشان کرد: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز باید اقدامات لازم نسبت به تعیین و تکلیف تملک اراضی واقع در مسیر پروژه را با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان انجام داده و گزارش آن را ارائه نماید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در پایان از برگزاری منظم جلسات پیگیری برای این پروژه خبر داد و اعلام کرد: جهت تسریع در رفع موانع و چالش‌های پیش روی اجرای پروژه، جلسات مرتبط هر ۱۵ روز یکبار برگزار می‌شود تا این پروژه مهم در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

