به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، فریبا شایگان، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، در یادداشتی به مناسبت روز جهانی تیروئید(۴ خرداد)، نوشت: شاید باورتان نشود که یک عضو کوچک به شکل پروانه در جلوی گردن، فرمانده اصلی سوختوساز بدن است. ضربان قلب، دمای بدن، خلقوخو و وزن، همگی تحت تأثیر غده تیروئید قرار دارند. با این حال، اختلالات این غده اغلب با علائمی گمراهکننده همراه است، به گونهای که خستگی، ریزش مو یا بیحوصلگی به جای پیگیری پزشکی، به عواملی مانند کار زیاد، نوع شامپو یا استرس روزمره نسبت داده میشود.
آزمایشگاه؛ پایانبخش حدسها
بسیاری از بیماریهای تیروئید به صورت خاموش پیش میروند و افراد ممکن است سالها بدون آگاهی از کمکاری یا پرکاری تیروئید زندگی کنند. پزشک با معاینه بالینی میتواند به اختلال تیروئید مشکوک شود، اما تشخیص قطعی تنها با آزمایشگاه میسر است. در این میان، آزمایشگاه به عنوان چشم بینای نظام سلامت، نقش کلیدی ایفا میکند.
یک آزمایش خون ساده و دقیق، با اندازهگیری هورمونهایی مانند TSH و هورمونهای تیروئیدی، وضعیت درونی بدن را آشکار میسازد. به گفته این متخصص، آزمایشگاه تنها مرجعی است که با قطعیت مشخص میکند آیا خستگی فرد ناشی از کمکاری تیروئید است یا خیر.
نقش آزمایشگاه فقط در تشخیص اولیه خلاصه نمیشود
بسیاری تصور میکنند نقش آزمایشگاه تنها به تشخیص اولیه محدود است، در حالی که این بخش در تمام مسیر درمان نیز همراه بیمار است. دکتر شایگان تأکید میکند: مصرف داروی تیروئید بدون پایش منظم آزمایشگاهی، مانند رانندگی در شب با چراغهای خاموش است.
آزمایشگاه به بیمار و پزشک کمک میکند تا مشخص شود:
· آیا دوز دارویی مصرفشده کافی است؟
· آیا بدن به درمان پاسخ مطلوب داده است؟
· آیا نیاز به تغییر در روند درمان وجود دارد؟
دعوت به پایش سلامت به مناسبت روز جهانی تیروئید
این عضو هیئت مدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی، با اشاره به فرارسیدن ۴ خرداد، روز جهانی تیروئید، از مردم خواست علائم کوچک بدن خود را نادیده نگیرند. وی توصیه کرد: در صورت مشاهده تغییرات بیدلیل وزن، احساس مداوم سرما، نامنظمی ضربان قلب یا خستگی بدون علت مشخص، به جای خوددرمانی به پزشک مراجعه کرده و با انجام یک آزمایش ساده از وضعیت غده تیروئید خود مطمئن شوند.
تشخیص زودهنگام در آزمایشگاه، روند درمان را سادهتر، کوتاهتر و موفقیتآمیزتر میکند. سلامت، بزرگترین دارایی هر فرد است و آزمایشگاه، پاسبان این دارایی به شمار میرود.
