ماجرای اسلام آوردن نوجوان ایتالیایی با شنیدن صوت دلنشین اذان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لوکا، زائر ایتالیایی حج در عربستان جزئیات گرویدن خود به اسلام در جوانی و پس از پخش صدای اذان از تلویزیون را بازگو کرد.

لوکا توضیح داد که وقتی برای نخستین‌بار در دوازده سالگی صدای اذان را با معنویت و آرامشی که داشت، شنید، تأثیر عمیقی بر او گذاشت. این امر او را بر آن داشت تا درباره اسلام تحقیق و جستجو کند و در پی کسب اطلاعات بیشتر در مورد آموزه‌های آن باشد.

این زائر ایتالیایی اظهار کرد: روند کشف و درک اسلام سال‌ها ادامه یافت و در نهایت منجر به پذیرش اسلام با اعتقاد و یقین شد. وی تأکید کرد که آرامشی که در اسلام یافت، دلیل اصلی این تصمیم متحول‌کننده زندگی‌اش بود.