حج؛ از عبادت فردی تا نماد وحدت و مقاومت امت اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت حج ابراهیمی، این پیام را فراتر از یک توصیه عبادی دانست و گفت: در نگاه رهبر انقلاب، حج تنها یک عبادت فردی و مقطعی نیست، بلکه بستری برای شکل‌گیری سبک زندگی توحیدی، تقویت وحدت امت اسلامی و مقابله با جبهه استکبار به شمار می رود.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب در پیام خود، حج را نوعی هجرت از حیات مادی به سوی زندگی معنوی و سعادتمندانه معرفی کرده‌اند؛ مسیری که می‌تواند امت اسلامی را به سمت همگرایی و تمدن‌سازی سوق دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: در این پیام، «الله‌اکبر» صرفاً یک ذکر عبادی تلقی نشده، بلکه به‌عنوان نماد اقتدار و سلاحی راهبردی برای مقابله با دشمنان اسلام مطرح شده است؛ مفهومی که باید در عرصه فردی و اجتماعی مسلمانان جاری شود.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه رهبر انقلاب بر ضرورت مقاومت فرهنگی و اقتصادی تأکید کرده‌اند، گفت: در شرایط امروز، ایستادگی در برابر فشارها و حفظ هویت اسلامی، بخشی از همان هجرت و احرام دائمی است که حج مسلمانان را به آن دعوت می‌کند.

وی ادامه داد: پیام حج امسال، امت اسلامی را به هوشیاری، همبستگی و دفاع از حق فرا می‌خواند و بر تقویت جبهه مقاومت و همکاری کشورهای اسلامی برای تأمین امنیت و آینده منطقه تأکید دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: رهبر انقلاب، حج را بخشی از مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی دانسته و بر ظرفیت عظیم این فریضه برای تقویت روح معنویت، عبودیت و تعاون اسلامی تأکید کرده‌اند.

حجت الاسلام ولدان همچنین با اشاره به موضوع برائت از مشرکان در پیام رهبر انقلاب گفت: حجاج ایرانی مأموریت دارند پیام عزت، استقلال و مقاومت ملت ایران را در میان مسلمانان جهان بازتاب دهند و سفیران انقلاب اسلامی در سرزمین وحی باشند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و تحریم‌ها، جایگاهی اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی پیدا کرده و حضور حجاج ایرانی در مراسم حج، نمادی از این عزت و اقتدار است.



وی در پایان با اشاره به دعای پایانی پیام رهبر انقلاب افزود: در این پیام برای حاجیان، شهدا و منتظران ظهور حضرت مهدی(عج) دعا شده و بر پیروزی جبهه حق، رفع مشکلات امت اسلامی و تعجیل در فرج تأکید شده است.