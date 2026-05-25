۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

۲ بوستان به مناسبت چهارم خرداد در دزفول بهره برداری شد

دزفول- به مناسبت چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری، روز دزفول، ۲ بوستان‌ شجره طیبه و فلاحت با اعتبار بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در دزفول به بهره برداری رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار دزفول پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح ۲ بوستان‌ شجره طیبه و فلاحت اظهار کرد: بوستان شجره طیبه به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، در ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت آماده شده است.

وی هزینه ساخت این بوستان را ۱۰ میلیارد تومان برشمرد و افزود: هزینه ساخت این بوستان از محل اعتبارات جاری شهرداری تامین شده است.

قلطاغ‌ساز گفت: بوستان فلاحت نیز با صرف ۲۲میلیارد تومان اعتبار در ۲۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت ساخته شده است.

شهردار دزفول یادآور شد: ۲۲ هزار مترمربع فضای سبز، ۷۱ عدد روشنایی و ۱۵۴ متر آب‌نما در این بوستان اجرا شده است.

