۲ بوستان به مناسبت چهارم خرداد در دزفول بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار دزفول پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح ۲ بوستان‌ شجره طیبه و فلاحت اظهار کرد: بوستان شجره طیبه به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، در ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت آماده شده است.

وی هزینه ساخت این بوستان را ۱۰ میلیارد تومان برشمرد و افزود: هزینه ساخت این بوستان از محل اعتبارات جاری شهرداری تامین شده است.

قلطاغ‌ساز گفت: بوستان فلاحت نیز با صرف ۲۲میلیارد تومان اعتبار در ۲۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت ساخته شده است.

شهردار دزفول یادآور شد: ۲۲ هزار مترمربع فضای سبز، ۷۱ عدد روشنایی و ۱۵۴ متر آب‌نما در این بوستان اجرا شده است.