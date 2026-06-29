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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

بوستان شهدای دانش‌آموز میناب تا چند ماه آینده وارد فاز اجرایی می‌شود

بوستان شهدای دانش‌آموز میناب تا چند ماه آینده وارد فاز اجرایی می‌شود

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران درباره ساخت بوستان شهدای دانش‌آموز میناب توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهر، مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران با اشاره به تملک باغ‌های زهره و چنگیزی در منطقه ۱۱، اظهار کرد: این دو باغ از محل جرائم قطع اشجار خریداری شده اما هنوز تجهیز آنها برای تبدیل به بوستان انجام نشده است.

عضو شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: به شهرداری تهران اعلام کردیم که هرچه سریع‌تر بوستان‌ها را تجهیز کند تا در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

وی از تملک مجموعه ۱۳ هکتاری در منطقه ۲ برای ساخت بوستان و تصویب نامگذاری آن به نام شهدای دانش‌آموز میناب در شورا خبر داد و افزود: این بوستان در حال طراحی توسط متخصصان این حوزه است. پس از طراحی‌ها فاز اجرایی این بوستان آغاز خواهد شد.

پیرهادی در ادامه یادآور شد: این پروژه ظرف چند ماه آینده و پس از پایان طراحی و انجام مناقصه اجرایی می‌شود. تأکید و تلاش ما بر این است که بوستان شهدای دانش‌آموز میناب در اسرع وقت احداث شود و در مدار بهره‌برداری قرار بگیرد.

کد مطلب 6873923

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