به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهر، مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران با اشاره به تملک باغهای زهره و چنگیزی در منطقه ۱۱، اظهار کرد: این دو باغ از محل جرائم قطع اشجار خریداری شده اما هنوز تجهیز آنها برای تبدیل به بوستان انجام نشده است.
عضو شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: به شهرداری تهران اعلام کردیم که هرچه سریعتر بوستانها را تجهیز کند تا در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
وی از تملک مجموعه ۱۳ هکتاری در منطقه ۲ برای ساخت بوستان و تصویب نامگذاری آن به نام شهدای دانشآموز میناب در شورا خبر داد و افزود: این بوستان در حال طراحی توسط متخصصان این حوزه است. پس از طراحیها فاز اجرایی این بوستان آغاز خواهد شد.
پیرهادی در ادامه یادآور شد: این پروژه ظرف چند ماه آینده و پس از پایان طراحی و انجام مناقصه اجرایی میشود. تأکید و تلاش ما بر این است که بوستان شهدای دانشآموز میناب در اسرع وقت احداث شود و در مدار بهرهبرداری قرار بگیرد.
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