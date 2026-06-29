به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهر، مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران با اشاره به تملک باغ‌های زهره و چنگیزی در منطقه ۱۱، اظهار کرد: این دو باغ از محل جرائم قطع اشجار خریداری شده اما هنوز تجهیز آنها برای تبدیل به بوستان انجام نشده است.

عضو شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: به شهرداری تهران اعلام کردیم که هرچه سریع‌تر بوستان‌ها را تجهیز کند تا در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

وی از تملک مجموعه ۱۳ هکتاری در منطقه ۲ برای ساخت بوستان و تصویب نامگذاری آن به نام شهدای دانش‌آموز میناب در شورا خبر داد و افزود: این بوستان در حال طراحی توسط متخصصان این حوزه است. پس از طراحی‌ها فاز اجرایی این بوستان آغاز خواهد شد.

پیرهادی در ادامه یادآور شد: این پروژه ظرف چند ماه آینده و پس از پایان طراحی و انجام مناقصه اجرایی می‌شود. تأکید و تلاش ما بر این است که بوستان شهدای دانش‌آموز میناب در اسرع وقت احداث شود و در مدار بهره‌برداری قرار بگیرد.