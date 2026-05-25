گردوخاک هوای اصفهان را آلوده کرد

نگین جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس داده‌های سامانه پایش هوای سازمان محیط‌زیست کشور در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز دوشنبه چهارم خردادماه با میانگین ۸۱ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

وی ادامه داد: میانگین شاخص هوای اصفهان طی سه ساعت اخیر در پی وزش باد شدید و خیزش گردوخاک به ۱۱۰ AQI و وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس رسیده است.

کارشناس مسئول امور آزمایشگاه هوا در اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان افزود: جزئیات داده‌های ایستگاه‌های پایش هوای شهر امروز قابل دسترسی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، طی ۴۸ ساعت گذشته نرم افزار برخط اعلام کیفیت هوای سازمان محیط زیست و ایستگاه‌های پایش هوای شهر اصفهان از دسترس عموم خارج شده است و تنها در سامانه شهرداری قابل دسترسی است.

روز گذشته هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرده بود که امروز دوشنبه چهارم خردادماه به سبب افزایش گرادیان فشار جو (اختلاف فشار) در سراسر مناطق استان به ویژه نواحی شمال شرقی اصفهان وزش باد شدید و در نواحی مستعد گردوخاک و کاهش دید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان. وزش باد شدید به ویژه شهرستان‌های اردستان، انارک، بادرود، آران و بیدگل، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، دهق، عسگران، کاشان، کوهپایه، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین، نطنز، ورزنه، اصفهان، نجف آباد، خوانسار و مورچه خورت را در بر می‌گیرد.

هواشناسی استان نسبت به احتمال وقوع مخاطرات جوی از جمله افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان به ویژه گروه‌های حساس جامعه از جمله افراد دارای بیماری‌های تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان برای تردد در فضای باز از ماسک استفاده کنند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.