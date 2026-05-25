فرزانه دوستانیان دختر دلاور دوستانیان کارگردان و تهیهکننده سینمای مستند، درباره وضعیت پدرش به خبرنگار مهر گفت: بیماری اکنون تمام اندامهای پدرم را درگیر کرده و روند درمان او نیازمند توجه و حمایت ویژهای است تا با سهولت بیشتری طی شود. متأسفانه برخلاف تصور همگان که گمان میکردند حال پدرم رو به بهبود است، وضعیت ناگهان وخیم شد و بیماری به غدد فوق کلیوی، صفرا و روده سرایت کرد. پدرم تاکنون چندین عمل جراحی سنگین را پشت سر گذاشته و هنوز عملهای سخت دیگری در پیش دارد، در حالی که وزنش اکنون به ۳۹ کیلوگرم رسیده است و دیگر ادامه درمان را با مشکل مواجه کرده است.
وی توضیح داد: در این شرایط دشوار، ما حتی نسبت به کیفیت درمان و مراقبتهای فعلی اطمینان کامل نداریم و نیازمند حمایتی هستیم که مسیر درمان را روشن کند. در این میان، به جز مدیر و اعضای کانون دانشآموختگان انجمن سینمای جوانان ایران و تعدادی دیگر از دوستان سینماگر پدرم که به دیدارش آمدند، از سازمان سینمایی، مرکز سینمای مستند و تجربی و اصناف مرتبط با سینمای مستند گلایه دارم که تاکنون هیچگونه توجهی به وضعیت پدرم نشان ندادهاند؛ در حالی که شاید یک حرکت کوچک و حمایتی، مسیر بهبودی پدرم را هموار میکرد.
فرزانه دوستانیان تصریح کرد: وضعیت به گونهای است که روز گذشته حال پدر به شدت رو به وخامت رفت و تا مرز کما پیش رفت. هزینههای درمان و جابهجایی بسیار سنگین است، به طوری که تنها برای یک اعزام با آمبولانس درخواست ۱۵ میلیون تومان وجه شد و این فشار مالی در کنار استرس بیماری، شرایط را غیرقابلتحمل کرده است.
وی تاکید کرد: ما در حال حاضر تحت فشارهای همهجانبه هستیم و دستمان به جایی بند نیست.
دختر دلاور دوستانیان در پایان گفت: انتظار میرود صنوف سینمایی، بهویژه صنف کارگردانان که پدر در آن عضویت دارد، پیگیر وضعیتش باشند. ما نیازمند آن هستیم که صدایمان شنیده شود تا شاید پزشکی متخصص وضعیت ایشان را بررسی کند یا حمایتهای مالی و پرستاری لازم صورت بگیرد. در حال حاضر تنها خواسته ما این است که با اطلاعرسانی در میان جامعه مستندسازان و کانالهای صنفی، مسیری برای کمک به درمان و نجات جان پدرم فراهم شود.
دلاور دوستانیان مدتی است که به دلیل وخامت بیماری سرطان در بیمارستان خاتمالانبیا بستری است تا مراحل درمانیاش را طی کند. وی در همین روزها، از تولید یک مستند جدید در روزهایی بیماریاش خبر داده و نسبت به بهبودی کامل خود ابراز امیدواری کرده بود اما از روز گذشته حالش رو به وخامت رفته است.
پیش از این نیز، سعید نجاتی مدیر کانون دانشآموختگان انجمن سینمای جوانان ایران، میرعباس خسروینژاد، محمد ثریا و جمعی از اعضای کانون دانشآموختگان انجمن سینمای جوانان ایران با حضور در این بیمارستان، به دیدار دلاور دوستانیان رفتند. همچنین در تماسی تلفنی، بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، با دلاور دوستانیان گفتگو کرد و ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی، برای این مستندساز آرزوی تندرستی و بازگشت هرچه سریعتر به فعالیتهای هنری را برای وی داشت.
