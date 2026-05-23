خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

عیادت از راویِ حیات وحش/ لزوم تغییر نگاه مدیریتی به هنرمندان بیمار

در هفته‌ای که گذشت، سعید نجاتی مدیر کانون دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان ایران، میرعباس خسروی‌نژاد، محمد ثریا و جمعی از اعضای کانون دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان ایران با حضور در بیمارستان، به دیدار دلاور دوستانیان مستندساز شناخته‌شده و از همراهان دیرین سینمای مستند رفتند. همچنین در تماسی تلفنی، بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، با دلاور دوستانیان گفتگو کرد و ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی، برای این مستندساز آرزوی تندرستی و بازگشت هرچه سریع‌تر به فعالیت‌های هنری داشت.

دلاور دوستانیان مستندساز خلاق و طبیعت‌گردی است که سال‌ها با صبر و حوصله‌ای ستودنی، چشمان ما را به زیبایی‌های نادیده و ظرافت‌های حیات وحش ایران باز کرده است. شنیدن خبر بستری شدن او به دلیل بیماری، برای هر کسی که با آثار او و دنیای مستند آشناست، خبری نگران‌کننده و تأثربرانگیز است.

هنرمندانی مانند دلاور دوستانیان که بخش زیادی از زندگی خود را در طبیعت و برای ثبت لحظات ناب سپری کرده‌اند، روحی بسیار حساس و لطیف دارند. حضور در فضای خشک و سرد بیمارستان برای کسی که قلبش در گرو کوه و دشت است، بسیار دشوار است. در چنین شرایطی، یک دیدار ساده، یک پیام محبت‌آمیز و حضور دوستان و همکاران، می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای مبارزه با بیماری و بازگشت به دنیای هنر به او ببخشد.

هنرمندان سرمایه‌های یک جامعه هستند. وقتی هنرمندی با سابقه و توانمندی‌های او دچار بیماری می‌شود، نباید دغدغه‌ هزینه‌های درمان یا امنیت شغلی آینده را داشته باشد. اینجاست که نقش مدیران فرهنگی پررنگ می‌شود. حمایت از هنرمندان نباید تنها به زمان برگزاری جشنواره‌ها و اهدای جوایز محدود شود؛ آزمون واقعی مدیریت فرهنگی، ایستادن در کنار هنرمند در روزهای سخت و بیماری است. مدیران باید بدانند که توجه به وضعیت سلامتی هنرمندان، یک «صدقه» یا «لطف» نیست، بلکه وظیفه‌ای است که به واسطه‌ سال‌ها تلاش هنرمند برای ارتقای فرهنگ و هنر کشور بر گردن آنها نهاده شده است. برقراری بیمه‌های درمانی کارآمد، اختصاص بودجه‌های حمایتی برای دوران نقاهت و سرکشی مداوم به هنرمندانی که در بستر بیماری هستند، نشان‌دهنده‌ بلوغ یک سیستم مدیریتی است.

دلاور دوستانیان با مستندهایش به ما آموخت که چگونه با جزئیات طبیعت مهربان باشیم. اکنون نوبت ما و مسئولان است که با او مهربان باشیم. او که همیشه با دوربینش در جستجوی حیات بود، حالا نیاز دارد که جریان زندگی و حمایت را از سوی جامعه هنری و مدیران حس کند. امیدواریم که با پیگیری‌های جدی مسئولان سینمایی و مستند، نه تنها دلاور دوستانیان، بلکه تمامی هنرمندانی که با بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند، در آرامش کامل و بدون دغدغه‌های معیشتی، دوره درمان خود را سپری کنند. برای این هنرمند توانا و طبیعت‌دوست، آرزوی سلامتی کامل و بازگشت زودهنگام به آغوش طبیعت و دنیای سینما را داریم.

دلاور دوستانیان که این روزها دوران دشوار درمان و بیماری را سپری می‌کند، از تولید یک مستند جدید در روزهایی بیماری‌اش خبر داد و نسبت به بهبودی کامل خود ابراز امیدواری کرد.

پایانِ بازِ «تهران کنارت»

فیلم سینمایی «تهران کنارت» یکی از پرحاشیه‌ترین اتفاقات سینمایی اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ بوده است؛ فیلمی که از همان ابتدا با برچسب «جنجالی‌ترین فیلم سال» قدم به میدان گذاشت.

ماجرا از جایی شروع شد که مدیران سینمایی برای رونق بخشیدن به سالن‌ها، تصمیم گرفتند برخی آثار توقیفی را اکران کنند. «تهران کنارت» که حدود ۲ سال در توقیف بود، اولین فیلمی بود که با این رویکرد روی پرده رفت اما حواشی اصلی زمانی شروع شد که تیزر تبلیغاتی فیلم در فضای مجازی منتشر شد که در آن از ترانه‌ یکی از خوانندگان زن خارج‌نشین استفاده شده بود.

وجود صحنه‌هایی شامل رقص، پوشش‌های خارج از عرف و برخی حرکات که منتقدان آن را «اروتیک» و مغایر با عفت عمومی دانستند، موجی از اعتراضات را برانگیخت و سبب شد در سامانه‌هایی نظیر «فارس من»، هزاران امضا برای برخورد با سازندگان و توقف اکران فیلم جمع‌آوری شود.

در حالی که برخی اهالی سینما مثل حسین فرحبخش از اکران فیلم حمایت کردند و آن را راهی برای جذب مخاطب دانستند، نهادهای نظارتی وارد عمل شدند. به دلیل محتوای مغایر با عفت عمومی و نحوه تبلیغات، رسانه‌ قوه قضائیه از تشکیل پرونده برای دست‌اندرکاران فیلم خبر داد. همچنین، رئیس سازمان سینمایی برای پاسخگویی درباره چگونگی صدور مجوز اکران این اثر احضار شد.

در هر حال، پخش‌کننده‌ فیلم مدعی شد که تیزرهای جنجالی بدون مجوز و با استفاده از سکانس‌های حذف‌شده ساخته شده‌اند و نسخه اصلی فیلم متفاوت است.

در حال حاضر نیز مقرر شده است که نسخه اکران‌شده بازنگری و اصلاح شود تا بخش‌های مورد اعتراض حذف یا تعدیل شوند. با وجود جنجال‌ها، در برخی روزها فروش بلیت همچنان ادامه داشت اما فشارها برای خروج کامل فیلم از چرخه اکران یا تغییرات اساسی در آن بسیار بالاست. سازندگان فیلم همچنان درگیر پرونده قضایی مربوط به «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و استفاده از نمادهای غیرمجاز در تبلیغات هستند.

این ماجرا بار دیگر بحث قدیمی «جذب مخاطب به هر قیمت» در مقابل «نظارت فرهنگی» را در بدنه سینمای ایران داغ کرده است.

نسخه صحت و دانشی برای احیای سینما

پس از اکران ناکام اکثر فیلم های امسال، آخر هفته گذشته خبر رسید که قرار است به زودی فیلم‌های سینمایی «زنده شور» و «استخر» در سینماها اکران شوند. طبق خبری که چند روز قبل یکی از رسانه ها اعلام کرده بود «زنده شور» به تهیه کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی و «استخر» به کارگردانی سروش صحت و تهیه کنندگی محمد شایسته که از مدعیان اصلی گیشه امسال سینماها هستند، قرار است در خرداد و تیر راهی اکران شوند. اکران «زنده شور» از خرداد آغاز می‌شود و «استخر» از اوایل تیر به سینماها می‌آید. پخش «زنده شور» و «استخر» توسط شایسته فیلم انجام می‌شود.

باید دید اکران فیلم‌هایی مثل «زنده‌شور» و «استخر» چگونه می‌تواند به عنوان یک پیشران، سینمای ایران را در سال ۱۴۰۵ به جلو هل بدهد و در عین حال، با چه چالش‌هایی روبه‌روست چون این ۲ فیلم فقط «محصول» نیستند، بلکه حامل جریان‌های متفاوتی هستند.

«زنده‌شور» با سیمرغ مردمی‌اش، اعتماد مخاطب را به همراه دارد و «استخر» با برندِ سروش صحت و ترکیب ستارگانی مثل مهران مدیری و امین حیایی، تضمین‌کننده‌ کنجکاوی و گیشه است.

از طرفی، حضور هم‌زمان یک درام اجتماعی ملتهب در کنار دنیای فانتزی و طنازانه‌ سروش صحت، سبب می‌شود سبد اکران از یک‌جانبه‌گرایی و تکیه‌ صرف بر کمدی‌های تجاری فاصله بگیرد و مخاطبانِ جدی‌تر را به سالن‌ها برگرداند. موفقیت این آثار، سیگنال مثبتی به سرمایه‌گذاران می‌دهد که «کیفیت» هنوز هم می‌تواند راهی به سوی سودآوری داشته باشد.

اما برای اینکه این جرقه‌ها به یک شعله‌ پایدار تبدیل شوند، نباید از موانع ساختاری غافل شد؛ اگر سیستم اکران، سالن‌های باکیفیت و سانس‌های طلایی را ناعادلانه تقسیم کند، حتی برندِ سروش صحت هم ممکن است زیر سایه آثار صرفاً تجاری گم شود. در شرایط فعلی، سینما رفتن یک انتخاب اقتصادی برای خانواده‌هاست. البته اگر قیمت بلیت با توان خرید مردم همخوانی نداشته باشد، این فیلم‌های پرمخاطب هم نمی‌توانند به فروش حداکثری برسند.

موفقیت در جشنواره فیلم فجر یک چیز است و رضایت تماشاگر عام چیز دیگر. اگر فیلم‌ها نتوانند در عمل «تبلیغات دهان‌به‌دهان» مثبتی ایجاد کنند، موج اولیه خیلی زود فروکش خواهد کرد.

به طور خلاصه، فیلم‌هایی مثل «زنده‌شور» و «استخر»، موتور محرک قدرتمندی هستند که پتانسیل احیای سینمای خانواده محور و جدی را دارند؛ اما برای اینکه این موتور به حرکت درآید، به یک جاده‌ هموار (شامل عدالت در اکران، حمایت‌های اقتصادی و امنیت نمایش) نیاز است. بدون این زیرساخت‌ها، حتی بهترین فیلم‌ها هم تنها به پیروزی‌های مقطعی دست پیدا می‌کنند و نمی‌توانند به یک «جریان پایدار» در صنعت سینما تبدیل شوند. خلاصه اینکه این فیلم‌ها «شرط لازم» هستند، اما «شرط کافی» برای نجات سینما، مدیریت هوشمندانه‌ای است که اجازه دهد این آثار هم دیده شوند.

از مهران احمدی تا پیمان معادی/ چه خبر از پروژه‌های در حال تولید؟

پس از موفقیت فیلم کمدی «آقای زالو» در گیشه مهران احمدی چهارمین فیلم سینمایی خود را با نام «خیانت مصلحتی» مقابل دوربین می‌برد؛ پروژه‌ای که بر اساس ایده‌ای از مهران احمدی و به قلم حمید اکبری خامنه در مراحل پایانی نگارش قرار دارد و پس از آن وارد فاز تولید خواهد شد.

این اثر، سومین همکاری مشترک مهران احمدی و حمید اکبری خامنه محسوب می‌شود که پیش‌تر با «آقای زالو» و «سگ بند» بازتاب قابل‌توجهی در گیشه داشته‌اند. آنها این بار به سراغ سوژه‌ای ملتهب از روزگار معاصر رفته اند.

همچنین، جدیدترین فیلم سینمایی احمد بهرامی با نام «بالا ده» پس از سه‌گانه «دشت خاموش»، «شهر خاموش» و «مرد خاموش»، مراحل پساتولید خود را می‌گذراند. این اثر به تهیه‌کنندگی پیمان معادی از سال گذشته تولید شده و تا چند هفته‌ دیگر کار پساتولید آن به پایان می‌رسد.

بر این اساس، در تابستان پیش رو، ابراهیم اصغری تهیه‌کننده سینما، فیلم «مهمان شرقی» را کلید می‌زند. داستان این پروژه سینمایی به وقایع سال گذشته و فضای جنگ رمضان گره خورده است. هنوز هیچ بازیگری برای این فیلم قطعی نشده و ترکیب عوامل تا یک ماه آینده مشخص خواهد شد.

اصغری قصد دارد فیلمش را به چهل و پنجمین جشنواره فیلم فجر برساند. در همین حال، مذاکراتی با ۲ کارگردان مطرح (که نام‌شان فعلاً اعلام نشده) انجام شده و پس از نهایی شدن توافق، یکی از آنها هدایت «مهمان شرقی» را بر عهده خواهد گرفت.

یک طرح برای ورود خانواده‌ها به سینماها

در هفته‌ای که گذشت، سازمان سینمایی اعلام کرد که خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر می‌توانند از ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ با مراجعه به سامانه آی‌تیکت به آدرس iticket.ir، بلیت رایگان سانس‌های روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ (تا ساعت ۱۷) را دریافت کنند. بر این اساس اعلام شد خانواده‌های مشمول می‌توانند تا سقف ۵ نفر به تماشای یکی از چهار فیلم «سفر به لیمونیا»، «افسانه سپهر»، «ژولیت و شاه» و «نیم‌شب» در سینماهای سراسر کشور بنشینند.

پس از آن، اعلام شد که حدود ۱۵ هزار نفر شامل خانواده‌های دارای سه فرزند و بیش‌تر در طرح رایگان سینما در روز ملی جمعیت به سینما رفتند.

۵۲۰ سالن سینما در قالب ۲۰۵ سانس در سراسر کشور میزبان ۱۵ هزار و ۱۱۰ مخاطب شدند که شهر مشهد با ۳ هزار و ۳۶۶ مخاطب رتبه نخست، تهران با ۲ هزار ۴۳۸ مخاطب و قم با یک هزار و ۷۳۷ مخاطب در رتبه‌های بعدی استقبال خانواده‌های واجد شرایط قرار گرفتند.

در این طرح استان‌های خراسان رضوی، تهران و قم نیز در صدر فهرست استان‌های پیشرو در مشارکت طرح رایگان حضور خانواده‌های بیش از سه فرزند در سالن سینما به شمار رفتند.

همچنین مطابق آمار ثبت شده در سامانه سمفا فیلم‌های «سفر به لیمونیا» با ۴۹ درصد، «افسانه سپهر» با ۲۴ درصد، «نیم‌شب» با ۱۷ درصد و «ژولیت و شاه» با ۱۱ درصد مورد استقبال خانواده‌ها قرار گرفتند.

اکران ویژه «نیم‌شب» در پل طبیعت

هفته گذشته، فیلم سینمایی «نیم شب» جدیدترین ساخته محمدحسین مهدویان به تهیه کنندگی حبیب اله والی نژاد و محصول موسسه تصویر شهر در اکرانی ویژه بر فراز پل طبیعت تهران به نمایش درآمد.

این اکران که با حضور محمدحسین مهدویان و حبیب اله والی نژاد برگزار شد، با استقبال مخاطبان همراه بود.

مهدویان در ابتدای این اکران ویژه در سخنانی بیان کرد: خیلی خوشحالم که در این جمع دوستانه و در حضور مردم تهران هستم. امیدوارم اگر انتخاب کردید که در این شب و روی پل طبیعت به تماشای فیلم «نیم شب» بنشینید، از تماشای آن لذت ببرید و برای شما تجربه شیرینی باشد. از صمیم قلب آرزو می کنم همیشه مردم این مملکت سربلند باشند.

در ادامه حبیب والی نژاد، تهیه کننده فیلم نیز گفت: فیلم سینمایی «نیم شب» حاصل تلاش یک گروه فداکار و همدل است. این فیلم وحدت و همدلی خوب مردم ایران را در روزهای ملتهب جنگ ۱۲ روزه به خوبی نمایش می دهد و تماشای آن در این روزهای سخت نبرد با دشمن متجاوز، پیام ایستادگی و مقاومت مردم ایران است.