عیادت مدیرعامل و مدیران مرکز گسترش از دلاور دوستانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، همزمان با عید سعید قربان محمد حمیدی‌مقدم مدیرعامل، محمدرضا بهشتی‌منفرد مدیر محافل و جشنواره‌ها و هومن مرادی‌کرمانی مدیر مستند مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در بیمارستان بقیه‌الله از دلاور دوستانیان سینماگر مستند عیادت کردند.

در این دیدار مادر و خواهران این سینماگر حضور داشتند و درباره وضعیت درمان او توضیح دادند.

دوستانیان که به تازگی در بیمارستان بستری شده، درباره روند درمان و پروژه تازه‌اش که یک مستند است، صحبت کرد.

مدیرعامل مرکز گسترش، ضمن اطلاع از وضعیت این سینماگر تاکید کرد با آرزوی سلامتی برای دوستانیان و خانواده‌اش، ابراز امیدواری کرد مستند تازه او برای نمایش در بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» آماده شود.