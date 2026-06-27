فوتبال ایران و مصر به سینماها نرسید؛ امتناع از عضویت در آکادمی اسکار!

خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

فروش چشمگیر سینماها از بازی ایران و بلژیک/ سینماها زمان بازی ایران و مصر تعطیل است!

در هفته‌ای که گذشت، همزمان با برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶، سینماهای کشور میزبان هوادارانی بودند که این مسابقه را به‌صورت زنده روی پرده نقره‌ای تماشا کردند. طبق آمار رسمی سامانه سمفا، مجموع بلیت‌های فروخته شده برای این رویداد به ۳۲ هزار و ۷۶۰ عدد رسید که نشان از استقبال قابل توجه تماشاگران دارد. این مسابقه در ۲۱۷ سالن سینما در سراسر کشور به نمایش درآمد. همچنین مجموع سانس‌های اختصاص یافته برای پخش بازی نیز ۲۱۹ سانس اعلام شده است. بلیت این مسابقه با قیمت ۱۸۰ هزار تومان فروخته شد و سینماها در این بازی به مجموع فروش ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسیدند.

این در حالی است که با وجود استقبال از پخش مسابقه تیم ملی فوتبال در سینماها، مسابقه سوم تیم ملی فوتبال ایران با تیم مصر، به دلیل تعطیلی سالن‌های سینمایی پخش نشد اما در صورت صعود به مرحله بعدی، مسابقات دیگر امکان پخش در سینما را خواهند داشت.

سینماهای سراسر کشور با توجه به فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی از عصر سه‌شنبه دوم تیر تا صبح روز یکشنبه ۷ تیر تعطیل هستند.

درگذشت دلاور دوستانیان مستندساز عاشق حیوانات و طبیعت

در هفته‌ای که گذشت، دلاور دوستانیان در حالی که تنها چند ساعت از یک جراحی سنگین صفرا گذشته بود، با درد بسیار، از دنیا رفت.

دلاور دوستانیان فیلمسازی که به صورت مستقل فیلم‌های مستند مرتبط با حیوانات و طبیعت می‌ساخت، بیش از یک سال پیش درگیر سرطان معده شد. هرچند زمانی که در گعده‌های سینمایی حضور داشت، در چهره‌اش نشانه‌های بیماری دیده نمی‌شد اما ظاهر جسمانی‌اش نشانه‌هایی از بیماری داشت. در هر حال، او اعتنایی به بیماری نکرد و مشغول ساخت فیلم‌های مورد علاقه‌اش بود تا اینکه بیماری بیش از قبل بروز کرد و او برای طی کردن مراحل درمان در بیمارستان بستری شد و به دلیل ضعف جسمانی، هر روز بیشتر از روز قبل، ضعیف می‌شد و مراحل درمان نیمه ماند و در نهایت، دوم تیر ۱۴۰۵ با رنج و درد بسیار از دنیا رفت.

فرزانه دوستانیان دختر این مستندساز که در همه این مراحل شاهد درد کشیدن پدرش بوده، در گفتگویی با خبرنگار مهر از بی‌توجهی کادر بیمارستان نسبت به پدرش و اینکه حتی بعد از عمل جراحی حتی درصدد کم کردن درد ناشی از عمل جراحی برنیامدند، گلایه کرد و چند ساعت پایانی عمر پدرش را بسیار عذاب‌آور و ناراحت‌کننده برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این نوع مشکلات برای کسی پیش نیاید.

مراسم تشییع دلاور دوستانیان با حضور خانواده‌اش و بدون حضور دوستان و فیلمسازان، چهارشنبه ۳ تیر همزمان با تاسوعای حسینی در دارالسلام اسلامشهر، برگزار و پیکر او در قطعه ۲۶ این آرامگاه به خاک سپرده شد.

ساماندهی مستندسازی از مراسم تشییع رهبر شهید

گروه‌های مختلف فیلمسازی برای پوشش تصویری رویداد بزرگ تشییع رهبر شهید انقلاب آماده می‌شوند؛ در هفته‌ای که گذشت، با اعلام زمان دقیق تشییع رهبر شهید و زمان‌بندی مراسم وداع مردمی با آیت الله خامنه‌ای، شتاب این گروه‌ها برای مستندسازی و مستندنگاری مراسم بیشتر شده است. رضا میرکریمی، حامد شکیبانیا، مهدی شامحمدی و ... سرپرست گروه‌های مستندسازی این رخداد تاریخی هستند.

پیش از این و در زمان تشییع تاریخی رهبر انقلاب امام خمینی (ره) هم گروه‌های مختلف فیلمسازی مراسم را پوشش دادند. مجید مجیدی کارگردان «بچه های آسمان» و «خورشید» هم از مراسم تصویربرداری کرد اما فیلم مستند بدون کلام جواد شمقدری «آفتاب و عشق» که ثبت بدون کم و کاست عزاداری مردم است، بیش از دیگر فیلم‌ها در یاد مانده و از تلویزیون پخش شده است.

شاید در انتخاب تیم‌ها و گروه‌های فیلمسازی، باید بیش از نام افراد به تخصص آنها توجه کرد، زمان زیادی از رحلت امام خمینی (ره) سپری شده و ارزش فیلم مستند، روایت واقعی از رخدادها و ثبت حماسه‌های ملی بیشتر از گذشته درک شده است و نوع روایت و ساخت فیلمی اثرگذار از موضوعاتی که پیچیده، دشوار و حساس به نظر می‌رسند، اهمیتی مضاعف یافته است. رخداد تشییع، تکرار نمی‌شود و روایت واقعی، هنرمندانه و دیدنی این اتفاق وظیفه‌ای است که سرپرستان و اعضای تیم‌های تولید نباید آن را فراموش کنند.

همچنین، در آستانه برگزاری تشییع رهبر شهید انقلاب پیش‌تولید مستند سینمایی «حال خونین دلان ۲، پهلوان جهان» به کارگردانی بهروز افخمی و تهیه‌کنندگی میثم کریمی آغاز شد. این مستند به عنوان دنباله‌ای بر مستند «حال خونین دلان» ساخته می‌شود. اثری که یک سال پس از ارتحال امام خمینی (ره) به کارگردانی بهروز افخمی تولید شد.

دعوت اسکار از ۱۲ ایرانی/ امتناع یک فیلمنامه‌نویس از پذیرفتن عضویت اسکار

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار از ۵۲۹ هنرمند و حرفه‌ای سینما از سراسر جهان برای پیوستن به جمع اعضای جدید خود دعوت کرد که با حضور ۱۲ چهره ایرانی نیز همراه است.

سارا خاکی و محمد رضا عینی کارگردان‌های مستند «راه‌های دور»، افسانه سالاری مستندساز، شری شیرازی نایب رئیس شرکت سونی پیکچرز، امیر اطمینان تدوینگر، نگار اسکندرفر تهیه‌کننده، عبدالرضا حیدری صداگذار، حسن شبانکاره صداگذار، علیرضا خاتمی فیلمنامه نویس، شادمهر راستین فیلمنامه‌نویس، نادر ساعی‌ور فیلمنامه‌نویس و امین جعفری مدیر فیلمبرداری، چهره‌هایی ایرانی هستند که امسال برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت شده‌اند.

اما پس از این اعلام، نادر ساعی‌ور فیلمنامه‌نویس، پس از اعلام نامش در میان اعضای دعوت شده به آکادمی اسکار در یادداشتی، این دعوت را رد کرد و گفت: از تمام دوستانی که دعوت آکادمی اسکار از بنده را تبریک گفتند ممنونم اما با اطلاعات امروز خودم از ساز و کار این نهاد مالی، از حضور در آکادمی انصراف می‌دهم و ترجیح می‌دهم جزوی از این شوی تجاری و تبلیغاتی نباشم. برای من روشن است که چه فیلم‌هایی اسکار می‌گیرند و چرا!

وی بیان کرد: تکلیف جایزه اسکار با کمپین‌های میلیون دلاری مشخص می‌شود نه با ارزش‌های سینمایی آثار! هرچند این سخن به این معنی نیست که هر فیلمی اسکار می‌گیرد، فاقد ارزش‌های هنری است! من اصولاً با هر مسابقه‌ای برای آثار هنری مخالفم! اگر روزی آنقدر پول داشته باشم که بتوانم با هزینه‌ی خودم فیلم بسازم، آن را در هیچ فستیوالی شرکت نخواهم داد! هرچند همین متن هم می‌تواند به سادگی بخشی از شو من در این جهان متظاهر به نظر برسد، اما هیچ راه دیگری برای بیان انصراف خودم پیدا نکردم.

ساعی‌ور عنوان کرد: قبلاً به همین دلیل، از انتشار متون انصراف خودم از برخی جشنواره‌ها (حیفا، مسکو، هاینیان چین و …) پرهیز کردم تا شائبه قهرمان بازی و شو تبلیغاتی برای خودم ایجاد نشود. اما این بار تصمیم گرفتم با صراحت و شاید شجاعت بیشتری حرف بزنم. ای‌کاش روزی بتوانیم بدون همه‌ این مجسمه‌های طلایی و برنزی که چیزی جز بار اضافی بر دوش هنرمند نیست، کنار هم در آرامش بنشینیم و از ذات سینما لذت ببریم.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره فضای باز ایرانی

هفته گذشته، بر اساس اعلام دبیرخانه دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران مهلت ارسال اثر به این رویداد سینمایی تا ۱۲ تیر ۱۴۰۵ تمدید شد. دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران (Iran OpenAir film Festival) در راستای تعامل و تبادل فرهنگی میان فیلمسازان ایران و جهان و با رویکرد نمایش آثار در فضای باز شکل گرفته است.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران با تاسیس و ریاست سعید نجاتی به دبیری سیاوش چراغی‌پور شهریور ۱۴۰۵ در شمال کشور برگزار می‌شود.

عادل تبریزی با امیرحسین رستمی به سینمای کوتاه بازگشت

در هفته‌ای که گذشت، خبر رسید عادل تبریزی که طی سال‌های اخیر فیلم‌های سینمایی «گیج‌گاه»، «مفت‌بر» و همچنین سریال‌های «جناب عالی» و «اجل معلق» را کارگردانی کرده است، این روزها مراحل پس‌تولید تازه‌ترین فیلم کوتاه خود با عنوان «امیرحسین رستمی رفیق من است» را دنبال می‌کند.

آخرین تجربه این فیلمساز در حوزه فیلم کوتاه به ساخت «ضد ضربه» در سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تبریزی قصد دارد «امیرحسین رستمی رفیق من است» به جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ارسال کند؛ فیلمی که بازگشت یکی از فیلمسازان موفق سال‌های اخیر را به مدیومی نوید می‌دهد که از آن کار خود را آغاز کرده بود.