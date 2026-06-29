  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۵

یادبود دلاور دوستانیان امروز برگزار می‌شود

یادبود دلاور دوستانیان امروز برگزار می‌شود

مراسم یادبود زنده‌یاد دلاور دوستانیان عصر امروز دوشنبه ۸ تیر با حضور دوستان و فیلمسازان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود دلاور دوستانیان هنرمند فقید که دوم تیر بر اثر سرطان معده درگذشت، به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با حضور دوستان و همکاران آن مرحوم، امروز دوشنبه ۸ تیر ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ در مسجدالرضا واقع در میدان نیلوفر برگزار می‌شود.

همچنین، مراسم شب هفتم درگذشت آن مرحوم روز سه شنبه ۹ تیر ساعت ۱۸ بر سر مزار آن مرحوم برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع دلاور دوستانیان با حضور خانواده‌اش و بدون حضور دوستان و فیلمسازان، چهارشنبه ۳ تیر همزمان با تاسوعای حسینی در دارالسلام اسلامشهر، برگزار و پیکر او در قطعه ۲۶ این آرامگاه به خاک سپرده شد.

کد مطلب 6873757
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها