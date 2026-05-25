ثبت دستاورد ماندگار در نجات جان بیماران پیوند عضو

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین پیرزه گفت: از شروع فعالیت واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در سال ۱۳۸۳ تاکنون با ایثار خانواده‌های جان‌آفرین و تلاش تیم‌های تخصصی بیش از ۷۰۰۰ عضو حیاتی (قلب، کبد، کلیه، ریه و...) به بیماران نیازمند اهدا شده است؛ اقدامی که زندگی دوباره را به هزاران بیمار و امیدی تازه را به خانواده‌های آنان بازگردانده است.

وی افزود: این واحد که در بیمارستان مسیح دانشوری مستقر است، در طول بیش از دو دهه فعالیت، با همراهی بیش از ۲۷۰۰ اهداکننده عضو توانسته است جایگاهی اثرگذار در نظام سلامت کشور به دست آورد.

پیرزه، اهدای بیش از ۱۰۰۰ قرنیه را بخش دیگری از این مسیر ارزشمند انسانی برشمرد که روشنایی دوباره را به چشم بیماران نیازمند بازگردانده است.

وی با اشاره به عملکرد موفق این مجموعه در سال گذشته، اظهار داشت: در سال گذشته از میان صدها بیمار شناسایی شده با کاهش سطح هوشیاری، ۲۵۰ مورد مرگ مغزی شناسایی شد که ۱۰۵ مورد به اهدای عضو انجامید.

به گفته‌ پیرزه، میانگین ۲.۸ عضو پیوندی به ازای هر اهداکننده نشان می‌دهد این واحد در شمار مراکز پیشرو کشور در حوزه اهدای عضو قرار دارد.

رئیس واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تاکید کرد: تنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۰۰ احیای زندگی حاصل تلاش این مجموعه و همکاری بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه بوده است؛ آماری که نشان‌دهنده نقش حیاتی اهدای عضو در نجات جان بیماران نیازمند پیوند است.

وی با اشاره به استمرار فعالیت‌های این واحد در شرایط بحرانی کشور افزود: حتی در روزهای دشوار بحران جنگ رمضان نیز روند شناسایی، رضایت‌گیری، نگهداری و اهدای عضو بدون وقفه ادامه یافت و یکی از شهدای این جنگ، با ایثار خانواده بزرگوارش، جان‌آفرین شد و اعضای او به بیماران نیازمند اهدا شد.

پیرزه با بیان اینکه فعالیت این مجموعه تنها به درمان محدود نیست، یادآور شد: آموزش، پژوهش، فرهنگ‌سازی، توانمندسازی هماهنگ‌کنندگان، تدوین پروتکل‌های استاندارد و ایجاد ساختار پایدار سازمانی از مهم‌ترین محورهای فعالیت این واحد بوده است.