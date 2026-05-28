اهدای عضو در منطقه کاشان و آران و بیدگل ۲ برابر شده است

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در منطقه کاشان دو مرکز ناباروری وجود دارد، اظهار کرد: در شهر کاشان مرکز ناباروری امام رضا(ع) واقع در خیابان بهشتی، روبروی سپاه است که این مرکز سطح ۳ و ساختمان آن به همت خیر نیک اندیش سلامت مرحوم گلشن ساخته شد.

وی با بیان اینکه دیگر مرکز ناباروری در منطقه کاشان در شهرستان آران و بیدگل و در بیمارستان ثامن است، ابراز کرد: این مرکز سطح یک است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه در سال گذشته، دو هزار و ۵۷۱ مراجعه به مرکز ناباروری امام رضا(ع) داشتیم، تصریح کرد: نرخ باروری در این مرکز ۲۲ تا ۲۵ درصد است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۵۰ تولد زنده از خانواده های نابارور در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان داشتیم، خاطرنشان کرد: مراکز درمان ناباروری منطقه کاشان تحت پوشش بیمه است و بسیاری از هزینه ها را بیمه متقبل می شود.

فاضل همچنین از ارائه خدمات مشاوره ای در کلینیک باروری و فرزندآوری بیمارستان نقوی خبر داد و افزود: این کلینیک برای ارائه خدمات مشاوره ای برای افرادی که باروری خود را دارای خطر می بینند، ایجاد شده است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ اهدای عضو در سطح کشور گفت: در سال ۱۴۰۴ اهدای عضو همشهریان و هموطنان عزیز منطقه کاشان و آران و بیدگل نسبت به سال پیش از آن دو برابر شده است و ۱۱ عزیز از دست رفته در منطقه با رضایت خانواده‌های آنها اعضای بدنشان به بیماران نیازمند اهدا شد.