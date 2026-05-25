سید حمید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت چهارم خردادماه سالروز مقاومت مردم قهرمان دزفول در هشت‌سال سال دفاع مقدس اظهار کرد: دزفول به جهت غیرت و ایمان قهرمان است و نخستین موشک سنگین دشمن در شب نوزدهم مهرماه ساعت حدود ۱۰:۱۰ شب بر روی مناطق مسکونی دزفول فرود آمد و این حملات تا پایان جنگ ادامه یافت اما دزفول مقاوم باقی ماند.

وی با اشاره به هدف دشمن از این بمباران‌ها افزود: دشمن می‌خواست مردم دزفول شهر خود را خالی کنند، اما دزفول قهرمان حتی پس از ۱۷۶ فروند موشک فرود آمده در قلب شهر، هرگز خالی نشد و دشمن تا ساحل رودخانه کرخه پیش آمده بود و فاصله چندانی بین کرخه و دزفول وجود نداشت با این حال مردم مقاومت کردند.

مسئول انجمن راویان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قم خاطرنشان کرد: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ گلوله توپ بر روی خانه‌های دزفول فرود آمد، اما دزفولی‌ها واقعاً قهرمان بودند و شهرشان را رها نکردند و دشمن می‌خواست با ایجاد رعب و وحشت، مردم جا خالی دهند اما موفق نشد.

وی راز استقامت و پایداری مردم دزفول را ۳ عامل اساسی دانست و گفت: غیرت، وطن‌دوستی و ایمان ۳ عنصری بود که باعث شد مردم دزفول از شهر خود دفاع کنند و دزفول شهر شیخ انصاری و شهر سبزقبا است و عزاداری‌های آن برای اهل‌بیت عصمت و طهارت در تمام ایران نمونه و خاص به شمار می‌رود.

دزفول گلوگاه خوزستان و خط مقدم مقاومت

مسئول انجمن راویان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قم اضافه کرد: دزفول و اندیمشک گلوگاه خوزستان هستند و دشمن تا کرخه آمده بود تا خود را به دزفول برساند و خوزستان سقوط کند اما مردم دزفول با مقاومت خود این نقشه را ناکام گذاشتند.

سبحانی به خدمت‌رسانی چندگانه مردم دزفول در آن دوران اشاره کرد و یادآور شد: مردم دزفول آن زمان به خدمت‌رسانی چندگانه مشغول بودند؛ نخست اینکه فاصله بین اصابت موشک و بازسازی مناطق آسیب‌دیده بسیار کم بود به طوری که اگر شبی موشکی اصابت می‌کرد صبح روز بعد بازسازی انجام می‌شد، دوم اینکه رزمندگان غیور دزفول در خط مقدم دائماً مشغول نبرد مستقیم با دشمن بودند.

وی ادامه داد: دزفول گاهی از ۱ تا ۵ هزار نفر نیرو به جبهه اعزام می‌کرد و جالب اینکه این شهر، یک پایگاه آرامش و خدمات برای رزمندگان اسلام بود.

مسئول انجمن راویان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قم تصریح کرد: وقتی در اوایل جنگ رزمندگان به سایر شهرها می‌رفتند می‌دیدند پادگان‌ها و امکاناتی مثل حمام، تلفن یا محلی برای شستن لباس ندارند اما وقتی به دزفول می‌آمدند همه این موارد فراهم بود.

سبحانی افزود: مردم دزفول حتی واکس زدن کفش رزمندگان را عهده‌دار بودند و آنان خانه‌های خود را برای استراحت رزمندگان در اختیار می‌گذاشتند و این‌گونه از جبهه پشتیبانی می‌کردند.

مسئول انجمن راویان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قم در ادامه به جایگاه معنوی امامزاده سبزقبا در دزفول اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از رزمندگان دلاور و پرتوان ما در جبهه جنوب برای کسب روحیه به کنار ضریح حضرت محمد بن موسی معروف به سبزقبا می‌رفتند و ایشان برادر بلافصل حضرت علی بن موسی الرضا (ع) هستند و رزمندگان ارادت ویژه‌ای به این زیارتگاه داشتند.

۲۵۰ شهید زیر ۱۰ سال دزفول؛ جنایتی فراموش‌ناشدنی

مسئول انجمن راویان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قم یادآور شد: متأسفانه می‌بینیم در کودتای دی ماه سال قبل، دشمنان با بی‌شرمی کامل به این امامزاده واجب‌التعظیم هتک حرمت کردند و آن را به آتش کشیدند و این اقدامات پلید نشان‌دهنده اهداف شوم دشمنان بود.

سبحانی خاطرنشان کرد: با این وجود امامزاده محمد بن موسی بن جعفر (ع) سربلند، جاوید و همیشگی خواهد بود و روح شهدایی که در مقابل عوامل بیگانه ایستادگی کردند و مظلومانه به شهادت رسیدند، همواره زنده است.

مسئول انجمن راویان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قم به شهدای مدرسه شجره طیبه اشاره کرد و گفت: دشمن در خرمشهر کودکان ما را به شهادت رساند و در دشت آزادگان نیز همین جنایت تکرار شد، کما اینکه در دزفول، ۲۵۰ نفر از شهدای عزیز، کودکان زیر ۱۰ سال هستند.

سبحانی در پایان اضافه کرد: دشمن آمده بود که اصل و بنیان ما را از بین ببرد و هرچه تلاش کرد نتوانست ذره‌ای از مقاومت مردم دزفول بکاهد و امروز نیز این روحیه قهرمانانه باید الگوی همه ما باشد.