مردم دزفول در دفاع مقدس داغ پیروزی را بر دل دشمن گذاشتند

به گزارش خبرنگارمهر، سردار سرتیپ حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز جمعه در مراسم گرامیداشت چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری مردم دزفول در حسینیه ثارالله این شهرستان اظهار کرد: مردمان دزفول در مقابل متجاوزان و آنهایی که آمدند تا نابودی انقلاب اسلامی را جشن بگیرند، مقاومت را مشق کردند.

وی افزود: در دوران جنگ تحمیلی پنج استان ما در غرب و دو استان در جنوب به صورت مستقیم در مواجهه با حملات و جنگ با دشمن تا دندان مسلح بودند که در این بین استان خوزستان سهم بسیار بیشتری در حملات داشت.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان با بیان اینکه همه شرایط برای دشمن مهیا بود تا مقاومت ملت ما را بشکند، گفت: کشورهای زیادی در منطقه و غرب، صدام جنایتکار را همراهی کردند و در واقع جنگ ایران با چندین کشور قدرتمند بود.

سردار سرتیپ شاهوارپور عنوان کرد: از همان آغاز جنگ، اولویت دشمن حمله به مناطق مسکونی و مناطق حیاتی از جمله منابع آب، برق و مزارع و مردم مظلوم بود و از سویی هدف تجزیه استان خوزستان بود که نقش حیاتی در کشور داشت.

وی اضافه کرد: برای این کار دشمن سه محور اساسی را در دستور کار قرار داد. یک محور از جنوب به سمت خرمشهر و آبادان، یک محور به مرکزاستان و یک محور به سمت شمال استان یعنی شهرستان دزفول بود. آنها قصد داشتند تا دزفول را تصرف کنند تا در جنگ با مناطق جنوبی نیز موفق شوند.

سردار سرتیپ شاهوارپور اظهار کرد: شهرستان دزفول به سبب برخورداری از تیپ زرهی، پایگاه چهارم شکاری و از همه مهمتر مقاومت و پایداری کم نظیر مردمانش به دشمن اجازه پیروزی نداد. در محور شمال آنچه که توانست دشمن را در غرب کرخه زمین گیر کند جز مقاومت و ایستادگی مردم دزفول نبود چرا که دشمن قصد داشت عمق خوزستان یعنی دزفول را تصرف کند.

وی با اشاره به دلاوری ها و جانفشانی های رزمندگان و مردمان خرمشهر، آبادان و دزفول افزود: شهرستان دزفول به رغم تداوم حملات دشمن بعثی، جانانه مقاومت کرد و با همین ایستادگی توانست حماسه فتح المبین را رقم بزند و غواصانش دژهای مستحکم رژیم بعثی را بشکنند.

فرمانده سپاه استان خوزستان با بیان اینکه مقاومت مردم دزفول به ما درس داد که باید بر باورهای خودمان و دین تکیه کنیم، گفت: امروزه نیز باید با همدلی و وحدت از این برهه های سخت عبور کنیم و موانع و مشکلات در مسیر را با وحدت حل کنیم.

سردار سرتیپ شاهوارپور تاکید کرد: دولتمردان ما باید بدانند که اگر می خواهند همراهی مردم را داشته باشند، باید بیش از پیش به آلام و نیازهای این مردم توجه کنند تا مردم نیز همچون همیشه پرشور و با اقتدار در صحنه حاضر باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این همایش از سردارشاهوارپور به عنوان فرزند دزفول و نمادرزمندگان توسط مسئولان تقدیر شد.

دراین همایش همچنین علاوه بر رونمایی از تمبر یادبود روز مقاومت و پایداری مردم دزفول از کتاب خطبه های مقاومت به قلم محمدحسین درچین، نویسنده و رزمنده دفاع مقدس توسط مسئولان رونمایی شد.

