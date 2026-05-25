مغز سالم با چهار کار ساده

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: خطر ابتلا به زوال عقل تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله سن، ژنتیک و سابقه خانوادگی قرار دارد. با این حال، تحقیقات نشان می‌دهد که عادات روزمره‌ای وجود دارند که می‌توانند از سلامت شناختی بلندمدت پشتیبانی کنند. این عادات لزوما پیچیده نیستند. انتخاب‌های کوچک و واقع‌بینانه قبل از ساعت ۱۰ صبح ممکن است به بهبود خواب، هیدراتاسیون، جریان خون، خلق و خو و تمرکز کمک کند. همه اینها برای سلامت شناختی بلندمدت مهم هستند. در این مطلب به چهار کاری که متخصصان توصیه می‌کنند صبح‌ها انجام دهید تا به کاهش خطر زوال عقل کمک کند، اشاره شده است:

۱- دریافت نور صبحگاهی

یکی از ثابت‌ترین و معمول‌ترین توصیه‌های متخصصان مغز زود بیرون رفتن است. نور صبحگاهی یکی از قوی‌ترین سیگنال‌ها برای تنظیم ریتم شبانه‌روزی شماست. دکتر جان استوارت هائو دی، متخصص مغز و اعصاب در این باره می‌گوید: قرار گرفتن در معرض نور صبحگاهی، مراکز شبکیه و هیپوتالاموس را که مسئول کنترل ریتم شبانه‌روزی هستند، فعال می‌کند و نقش اساسی در حفظ کیفیت کلی خواب، بهبود عملکرد شناختی و حفظ سلامت طولانی‌مدت مغز دارد.

۲- نوشیدن آب

بعد از چند ساعت خوابیدن بسیاری از افراد با کمی کم‌آبی از خواب بیدار می‌شوند، بنابراین شروع روز با یک لیوان آب یک عادت ساده است که ارزشش را دارد. ویلفرد جی‌ون گورپ، متخصص مغز و اعصاب بالینی در این باره می‌گوید: مغز انسان تقریبا از ۷۵ درصد آب تشکیل شده است، بنابراین اگر میزان آب مغز به دلیل کم‌آبی کاهش یابد، سرعت پردازش شناختی به طور قابل توجهی کند می‌شود و حافظه کاری به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. نوشیدن یک لیوان آب پس از بیدار شدن می‌تواند به شما کمک کند تا روز را با آبرسانی بهتری شروع کنید. جریان خون، تمرکز و حافظه کاری را هم بهبود می‌بخشد و تامین نیازهای مایعات را هم در طول روز آسان‌تر می‌کند.

۳- کنار گذاشتن بی‌تحرکی

اگر صبح خود را با نشستن در فضای داخلی زیر نور کم شروع می‌کنید، با تلفن همراه خود ور می‌روید یا مستقیما به سر کار می‌روید، بهتر است تغییر عادت داشته باشید و پیش از همه چند حرکت ورزشی برای بیدار شدن بدن انجام دهید. قبل از ساعت ۱۰ صبح بدن به یک تمرین کامل نیاز ندارد اما حرکت دادن بدن در اوایل صبح می‌تواند به پشتیبانی از جریان خون، انرژی و وضوح ذهنی کمک کند.

۴- برنامه‌ریزی برای انجام سه کار مورد علاقه

پیش‌بینی مثبت هم می‌تواند راهی ساده برای شروع روز با در نظر گرفتن سلامت مغزتان باشد. دکتر آلیسون بی ریس، عضو هیات مشاوره غربالگری پزشکی، علمی و حافظه بنیاد آلزایمر آمریکا، می‌گوید: همانطور که صبح خود را شروع می‌کنید، سه کاری را که در طول روز انجام خواهید داد و شادی و رضایت را برای شما به ارمغان می‌آورد، برنامه‌ریزی کنید. احساسات مثبت برای مغز و بدن مفید است. تحقیقات نشان می‌دهد که رفاه روانی ممکن است با سلامت شناختی بلندمدت مرتبط باشد. در یک مطالعه اخیر، عاطفه مثبت، رضایت از زندگی و هدف در زندگی با خطر کمتر زوال عقل مرتبط بودند و حس هدفمندی قوی‌ترین ارتباط را نشان داد.