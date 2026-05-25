تردد زائران از مرز مهران از مرز ۲۴ هزار نفر گذشت

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ازدحام جمعیت در صبح امروز اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام عرفه و افزایش تقاضا برای سفر به عتبات عالیات، تمام امکانات و توان عملیاتی در مرز مهران برای تسهیل در عبور و مرور زائران بسیج شده و خدمات‌رسانی به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

وی گفت: تردد هم اکنون در جریان است و طی امروز تردد زائران از مرز مهران از مرز ۲۴ هزار نفر گذشته است.

فرماندار مهران از برگزاری نشست اضطراری در مرز زرباطیه برای مدیریت وضعیت خبر داد و افزود: ظهر امروز جلسه‌ای با حضور معاون استاندار واسط عراق، فرماندار بدره و جمعی از مسئولان شهرستان مهران تشکیل شد تا تدابیر لازم برای مدیریت تردد اتخاذ شود.

نعمتی تأکید کرد: در این نشست مشترک، تصمیمات عملیاتی به‌منظور روان‌سازی تردد اتخاذ شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به افزایش تعداد گیت‌های خروجی در سمت کشور عراق اشاره کرد که با هماهنگی طرف عراقی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان با بیان اینکه وضعیت تردد در مرز مهران تحت کنترل است، از زائران خواست با سعه صدر، همکاری لازم را با نیروهای خدماتی و انتظامی داشته باشند.