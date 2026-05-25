باد با سرعت ۶۵ کیلومتر بر ساعت اصفهان را درنوردید

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وقوع باد شدید از بعد از ظهر روز یکشنبه آغاز شده و تا پایان هفته جاری تداوم خواهد داشت، اظهار کرد: بیشترین سرعت وزش باد روز گذشته در مهاباد از توابع شهرستان اردستان بوده که به ۸۲ کیلومتر بر ساعت رسید.

به گفته وی، سرعت وزش باد در شهر اصفهان (مرکز استان) نیز ۶۵ کیلومتر بر ساعت بوده است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه امروز دوشنبه وزش باد شدید در استان شدت یافته است، خاطرنشان کرد: از امروز تا پایان هفته در سطح استان به تناوب، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، گاهی توفان لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

امینی با بیان اینکه طی ۴۸ ساعت پیش رو وقوع توفان لحظه‌ای همراه با خیزش گردوخاک محلی خواهد بود، افزود: در نواحی مستعد فعال شدن کانون های گردو خاک داخلی استان، نفوذ گردوخاک از مرزهای غربی به استان، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیشینه دمای امروز متاثر از کمینه دما ۲ تا سه درجه افزایش و کمینه دمای فردا صبح سه تا چهار درجه کاهش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنکترین ساعات بامداد فردا به ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و سمیرم با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.