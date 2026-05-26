۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

وزش باد شدید و گردوخاک در گلستان؛ افزایش محسوس دما از چهارشنبه

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از وزش باد نسبتاً شدید، احتمال وقوع گردوخاک و رگبارهای پراکنده در استان خبر داد و گفت: از چهارشنبه تا ظهر جمعه دمای هوا به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی و با توجه به گرادیان فشاری حاکم بر منطقه، طی روز گذشته وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان شاهد بودیم که در برخی نواحی با پدیده گردوخاک همراه بوده است.

وی افزود: همچنین برای امروزسه‌شنبه، وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده در برخی نقاط استان پیش‌بینی شده است.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از روز چهارشنبه تا ظهر جمعه، جو استان پایدار خواهد بود و در این مدت افزایش محسوس دما در اغلب مناطق گلستان مورد انتظار است.

ملاحی گفت: از بعدازظهر جمعه با تغییر جهت جریانات جوی، مجدداً افزایش سرعت وزش باد از نوع نسبتاً شدید تا شدید، وقوع گردوخاک در مناطق مستعد و نیز رگبار و رعدوبرق در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6841281

