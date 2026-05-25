ساعت کار شهرداری تهران در روز عرفه کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام معاونت توسعه‌ سرمایه‌ انسانی ‌و امور شورای شهرداری تهران، به روال سالیان گذشته، به مناسبت روز سرشار از معنویت عرفه و استقبال از عید سعید قربان، به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای بهره‌مندی از فیوضات این روز پر برکت، پایان ساعت کار کارکنان شهرداری تهران در روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۳ خواهد بود.

ساعت کار واحدهای اجرایی، نظارتی، خدمات‌رسان، عملیاتی، حمل و نقل عمومی، خدمات درمانی و نیروهای شیفتی و نگهبانی به گونه‌ای خواهد بود که از بروز هرگونه وقفه در انجام وظایف و ایجاد اختلال در ارائه خدمات به شهروندان پیشگیری به عمل آید.

همچنین همه کارکنان دارای کاهش ساعت کار و واحدهای دارای حق سرویس همچنان می‌توانند از مزایای کاهش ساعت کار خود بهره‌مند شوند.